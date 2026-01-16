Atlético Nacional dio a conocer llamativa camiseta para 2026 y se reveló su precio

En Atlético Nacional han ido revelando las diferentes camisetas que tendrán para la temporada 2026 y este jueves 15 de enero se dio a conocer la elástica con la que harán sus calentamientos en las diferentes competencias y de paso se reveló su precio en el mercado para los aficionados.

Se trata de una prenda tipo camuflada con varios tonos de verde, además de negro que se combina en figuras poco convencionales.

Sobre su costo, en la página oficial aparece referenciado el valor de $ 274.950 para dicha prenda.

Allí se pueden encontrar otras camisetas como la negra de entrenamiento ($239.950), el polo verde ($204.950), además de las de competencia ($399.950).

Por lo pronto, en Nacional han revelado más camisetas que fichajes en la antesala del arranque de la temporada 2026 en la que debutará este sábado 17 de enero en condición de local ante Boyacá Chicó.