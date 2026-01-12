Hugo Rodallega no aguantó las lágrimas con el emotivo recuerdo de su padre, que en paz descanse, que le dio Suso

Fotos tomadas de la cuenta de X: @SantaFe (09/01/2026) y captura de pantalla de Caracol Televisión

Hugo Rodallega fue el invitado de lujo en ‘The Suso’s Show’ durante la noche del domingo 11 de enero, donde vivió un momento muy especial cuando Suso le regaló un reloj de su padre, que en paz descanse, que Hugo ni siquiera sabía que existía.

El futbolista no pudo aguantar las lágrimas, al punto que el propio Suso se acercó para darle un abrazo y consolarlo.

El emotivo regalo de Suso a Hugo Rodallega:

Suso le anunció a Rodallega que le iba a dar un regalo para viajar en el tiempo, a lo que el futbolista le adelantó que seguramente iba a llorar porque se considera una persona “llorona”.

“¿Usted reconoce esto? Este es un reloj que te hace viajar en el tiempo porque es el reloj de tu papá. Según tengo entendido, tú no sabías que ese reloj estaba aquí o que existía. Es la herencia que tu hermana conserva de tu padre", le adelantó Suso, mientras Rodallega miraba el reloj e intentaba aguantar las lágrimas.

No obstante, ‘Hugol’ no pudo evitar romper en llanto, le aseguró a Suso que no se lo esperaba, y contó una anécdota que pocas personas conocen: Él se convirtió en futbolista profesional gracias al apoyo de su padre:

“El viejo fue todo, fue el que creyó en todo momento, desde muy niño. Hay una anécdota que él mismo me la contaba: Cuando se enteró de que su tercer hijo iba a ser un niño, yo tengo dos hermanas que son mucho mayores, pero mi papá siempre insistió en el niño. Dicen que cuando él se enteró, se endeudó para hacer una fiesta porque él quería que ese hijo jugara futbol y que haría hasta lo imposible para que se convirtiera en un profesional del fútbol”.

¿Qué pasó con el papá de Hugo Rodallega?

En horas de la noche del 1 de agosto de 2015, Hugo Rodallega, papá del futbolista, falleció en un centro médico Imbanaco en Cali, luego de sufrir quebrantos de salud.

Vale la pena resaltar que, para ese momento, Hugo Rodallega recién había firmado con el Akhisar Belediyespor.