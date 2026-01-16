Presentación de Luis Fernando Muriel con Junior se retrasó por inédita razón

La presentación de Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla no se dio en los tiempos que todos esperaban, en la previa de la Superliga entre el cuadro Tiburón y Santa Fe, como se había anticipado, y se debió postergar para el entretiempo del compromiso.

Pese a que todos esperaban la presentación en sociedad antes del juego, finalmente el acto se retraso y, según dieron a entender en la transmisión oficial, fue por el poco público que arribó antes del juego y también por retrasos logísticos.

En la transmisión de Win Sports estuvieron manejando durante toda la previa el tema que se daría antes del juego, sin embargo, minutos antes del partido confirmaron: “Luis Fernando Muriel va a ser presentado en el entretiempo”.

“Perfecto, cuando haya más gente al estadio”, agregó una de las periodistas.

“Por temas de tiempo también están un poco retrasados en la logística y no se va a retrasar el inicio del partido, entonces lo dejaron para el entretiempo y pues esperemos que llegue más gente”, dejaron en claro.

