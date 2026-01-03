Luis Suárez ‘arrasó’ con los números de Teófilo Gutiérrez en el Sporting y en menos partidos

Luis Suárez está en el mejor momento de su carrera, no se cansa de hacer goles y no ha permitido que los hinchas del Sporting Lisboa extrañen a Viktor Gyokeres, quien se marchó al Arsenal tras conseguir la Bota de Oro.

El colombiano cerró el 2025 con tres goles en un partido y anotó nuevamente en el primer juego de este año.

Tan bien le ha ido a Luis Javier Suárez, que, en menos partidos, ya superó los registros de Teófilo Gutiérrez.

‘Teo’ Gutiérrez vistió los colores del Sporting en la temporada 2015-2016, después de ser considerado como ‘El Rey de América’, por el increíble nivel que consiguió en River Plate, siendo pieza fundamental para coronarse campeón de la Copa Libertadores.

En Portugal no tuvo mucha continuidad, pues llegó a disputar apenas 23 partidos en toda la temporada, consiguiendo anotar en once ocasiones y sirviendo un pasegol.

Aún así, Teófilo Gutiérrez tiene en su palmarés el título de la Supercopa de Portugal que le ganaron al Benfica, precisamente, con anotación del colombiano.

A pesar de que Teo dejó una buena imagen en Portugal, para Luis Javier Suárez fueron necesarios solamente 17 partidos para arrasar completamente con las estadísticas de su compatriota.

Luis Suárez, quien llegó esta temporada, ya ha anotado 15 goles y repartido tres asistencias. Sin duda, números increíbles que le permiten soñar con ser titular en el Mundial que será en seis meses:

“11 goles + 1 asistencia de Teófilo Gutiérrez con Sporting en 23 partidos de Liga de Portugal. 15 goles + 3 asistencias de de Luis Javier Suárez con Sporting en 17 partidos de Liga de Portugal. Más enfocado, más serio, más profesional Luis Suárez con la camiseta del Sporting”, escribió Álvaro Hincapié en sus redes sociales.