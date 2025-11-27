Teófilo Gutiérrez arremedó a Alfredo Morelos y lo sacó de casillas en el juego de Nacional vs. Junior

Uno de los jugadores más representativos de nuestro país durante los últimos 20 ños ha sido el delantero Teófilo Antonio Gutiérrez, quien se ha destacado no solo por su distinguido juego y calidad a la hora de afrontar cada juego, también por su llamativa personalidad y particular forma de manejar los hilos de los encuentros desde lo emocional, siendo uno de sus mayores fuertes aparte del talento.

Esto lo sacó a relucir al máximo en el juego contra los antioqueños, pues, teniendo pleno conocimiento de que Alfredo Morelos estaba a una tarjeta amarilla de ser sancionado y que el próximo duelo sería ante ellos mismos, pero en Barranquilla, Teo se encargó de sacarlo de quicio para provocar su tarjeta que, aunque llegó después por una falta, todos los insultos, comentarios y hasta remedadas el jugador ‘Tiburón’ parecen haber servido para que ni siquiera Morelos pudiera evitar este empate amargo para su club.

Esto ha hecho que en redes el video de Teo sea viralizado, demostrando su inteligencia no solo para jugar al fútbol, sino también para entender este tipo de situaciones y que, a pesar de tener más de 20 años, los rivales sigan cayendo en su trampa, como le pasó hace unos días a Rafael Carrascal, quien se fue expulsado del compromiso por lanzar un manotazo que terminó impactando al jugador del Junior que cayó dramáticamente al piso.

Con esto, la mejor noticia de cara a la fecha cuatro de cuadrangulares para los tiburones será la ausencia que Morelos, que se ha consolidado como la mejor arma de nacional, pero que también se deja calentar en los encuentros bastante fácil, cosa que se ha convertido en una de sus mayores debilidades.