El nuevo equipo de Arturo Reyes en el fútbol colombiano podría sorprender a más de uno

En Barranquilla no se podrán olvidar nunca de Arturo Reyes, pues fue el técnico que los llevó a conquistar la décima estrella en su historia luego de ganar la final de la Liga BetPlay 2023-2 sobre Independiente Medellín.

Pues resulta que ahora el técnico encontró nuevo equipo, pero podría sorprender a más de uno, porque se trata del Deportivo Pereira, que todavía no ha terminado de pasar su crisis.

Arturo Reyes es nuevo director técnico de Deportivo Pereira:

A través de un comunicado que emitió el propio presidente de Deportivo Pereira, Álvaro López Bedoya, se hizo oficial la contratación de Arturo Reyes, quien llegará en 2026 para iniciar un proyecto que quedó a la deriva tras la salida de Rafael Dudamel por el incumplimiento por cuenta de los directivos.

Y aunque Pereira ya anunció que tiene nuevos dueños, hasta el momento no ha podido resolver todavía sus problemas, pues todavía tiene el castigo por parte del Ministerio de Trabajo que le impide, al menos sobre el papel, continuar como si nada estuviera pasando.

De esta manera, sorprende que ya hayan hecho oficial la contratación de un entrenador, cuando no se sabe qué sucederá con el equipo en 2026.

A continuación le presentamos el comunicado de Deportivo Pereira:

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa al público en general, a la hinchada y a los medios de comunicación que, el nuevo director técnico es Arturo Ernesto Reyes Montero. Le damos la más cordial bienvenida a él y a su cuerpo técnico, y les deseamos éxitos en su gestión. Atentamente, Álvaro de Jesús López Bedoya, Presidente”.

Arturo Reyes estuvo cerca de llegar a Santa Fe:

Uno de los candidatos a reemplazar a Pablo Peirano, incluso antes que Jorge Bava, fue Arturo Reyes, quien recién había salido del Junior de Barranquilla.

No obstante, los hinchas ‘pusieron el grito en el cielo’ porque no estaban de acuerdo con su contratación, y, la versión no oficial, indica que este fue uno de los motivos por los cuales Arturo Reyes no se convirtió en técnico del ‘León’.

Ahora bien, parece que los hinchas de Santa Fe tenían razón porque al poco tiempo llegó Jorge Bava y salieron campeones luego de nueve años.

Si desea recordar la ‘protesta’ de los hinchas de Santa Fe ante la posible llegada de Arturo Reyes, puede hacer clic aquí.