Presidente del Once Caldas dio detalles sobre los fichajes para 2026 y el futuro del Arriero Herrera

El 2025 no fue el mejor año para Once Caldas, pues aunque llegaron hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, quedaron eliminados en penales a manos de Independiente del Valle de manera insólita.

En el rentado local, aunque se clasificaron a los cuadrangulares en el primer semestre, para la Liga BetPlay 2025-2 no lo lograron.

Por esta razón, buscarán hacer fichajes importantes para volver a competir para el próximo año, eso sí, de la mano de Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, quien está firme en el cargo.

Le puede interesar: ¿Se arrepintió Daniel Cataño? Dicen que el exfutbolista de Millonarios está que se va de Bolivia

Daniel Jaramillo, presidente de Once Caldas, habló con ‘El VBar’ de Caracol Radio, sobre el futuro del equipo pensando en el proyecto deportivo del 2026 que está ‘a la vuelta de la esquina’.

En primer lugar, Jaramillo dio detalles sobre los fichajes que se unirán en el segundo día del año para ponerse bajo las órdenes del Arriero, así como también siguen buscando a otros futbolistas que esperan concretar en los próximos días, como por ejemplo, Andrés Felipe Roa:

“Ya se anunció a Jaime Alvarado, ya se presentó en Manizales e hizo sus exámenes, médicos y pasó, ya con él se firmó, se debe presentar el 2 de enero para empezar la pretemporada. Tenemos otros dos jugadores de los que ustedes han venido hablando, pero todavía no los podemos oficializar porque faltan algunos detalles. Uno de ellos es Andrés Felipe Roa, hace parte de la negociación, hemos hablado con él como con otros jugadores del torneo local y estamos esperando poder oficializar estos jugadores antes de que termine el año”.

Vea también: Momentos de angustia se vivieron en la Copa de África: Portero se desmayó en pleno partido

El Arriero Herrera, firme en Once Caldas:

Pese a que muchos hinchas del ‘Blanco Blanco’ consideran que Hernán Darío Herrera ya cumplió su ciclo como director técnico del Once Caldas, los directivos del club le han brindado toda la confianza para continuar, y, una vez más, dejaron claro que seguirá al frente del proyecto:

“Hernán Darío Herrera tiene contrato a término indefinido, entonces él continúa con nosotros en el club, no hay una fecha para el fin de su contrato”, concluyó el presidente de Once Caldas.