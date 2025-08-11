Arturo Reyes fue despedido de Sport Boys, equipo que tuvo que calentar en un bus por culpa del tráfico

Arturo Reyes no tuvo suerte en su experiencia como director técnico del Sport Boys de Perú, donde fue destituido luego de haber dirigido nueve partidos, con saldo de dos victorias, dos empates y cinco derrotas.

El técnico habló con Caracol Radio, donde expresó aquellas situaciones inusuales que vivió y que tampoco le ayudaron para tener mejores resultados.

El técnico con pasado en Junior de Barranquilla fue a probar suerte en el extranjero, pero su tiempo en Perú terminó más pronto de lo pensado y la derrota ante Universitario fue ‘la gota que derramó el vaso’.

Reyes habló sobre los momentos inéditos que vivió en el fútbol peruano: “nos pasaron muchas situaciones que nunca habíamos vivido”.

Algunas de las situaciones en mención es que los futbolistas de su equipo tuvieron que hacer el proceso de calentamiento previo a un partido en el bus del equipo porque iban tarde para el compromiso.

Resulta que el tráfico les impidió llegar a tiempo a su partido, entonces la solución para no correr riesgos, fue hacer el calentamiento en pleno bus.

“La verdad fue una experiencia muy enriquecedora porque nos pasaron muchas situaciones que nunca habíamos vivido, pero que seguramente nos van a servir para lo que viene”.

Reyes confesó que todavía no se ha reunido con los directivos del equipo para concretar su desvinculación, pero se estima que esta semana resolverá el tema y regresará a nuestro país.

Vale la pena resaltar que después de salir del Junior y antes de llegar a Sport Boys, Arturo Reyes era el candidato principal para asumir la dirección de Independiente Santa Fe, pero los hinchas hicieron saber su descontento y finalmente el ‘León’ apostó por Jorge Bava, quien sacó campeón al equipo en apenas tres meses.