Deportivo Pereira dejó el misterio y reveló quiénes serán los nuevos dueños del club

En medio de la crisis y la incertidumbre de la hinchada del Deportivo Pereira llegó una buena noticia: Comprarían al equipo.

Y aunque en principio dijeron que no revelarían quiénes serían los nuevos dueños sino hasta la rueda de prensa, postergaron dicha conferencia y dieron el nombre a través de sus redes sociales.

Le puede interesar: El árbitro no escuchó que Van Dijk gritó cambio de arquero (?): Insólito penal del Liverpool

El pasado 19 de noviembre, una vez que Deportivo Pereira finalizó su participación en el fútbol colombiano, se reveló un sorprendente comunicado para dar a conocer que una empresa se haría cargo del equipo.

En su momento anunciaron que no revelarían el nombre de dichos accionistas sino hasta el jueves 27 de noviembre durante una rueda de prensa. No obstante, parece que hubo un cambio de planes porque a través de redes sociales, dieron a conocer que la conferencia se aplazará, así que revelaron de una vez el nombre.

¿Quiénes son los nuevos dueños del Deportivo Pereira?

“El Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIAS.A.S. Por tal motivo, la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan pronto como el llegue de Europa”.

¿Cuáles son los problemas que atraviesa Deportivo Pereira?

La crisis principal del ‘Gigante Matecaña’ estuvo relacionada con el incumplimiento en las obligaciones con sus jugadores, razón por la cual, Ministerio de Trabajo estuvo muy pendiente de la situación, llegando a imponer sanciones.

En ese orden de ideas, no solamente tienen que ponerse al día con las responsabilidades que hasta el momento todavía no están al día, sino que también tendrán que buscar jugadores para contratar teniendo en cuenta que algunos han salido, tal como Carlos Darwin Quintero, o el director técnico, Rafael Dudamel.