Equipo del FPC pediría cupo del Pereira por escritorio para evitar dejar la Liga con 19 clubes

La suspensión del reconocimiento deportivo del Pereira tiene en jaque al fútbol colombiano en donde se plantean diferentes escenarios en caso de que se consolide dicha situación y el cuadro Matecaña no pueda actuar en la Liga para el próximo año e incluso ya se habla de equipos que solicitarían dicho cupo para no dejar la Liga con 19 clubes.

El incumplimiento constante en las obligaciones salariales con los jugadores y empleados del cuadro risaraldense llevó a la medida que tiene en vilo a todos los clubes y con la posibilidad de que sean solo 37 clubes (A y B) para el próximo año.

Dentro de las alternativas que se manejan, se estudia la opción de que la Liga quede con 19 equipos y con eso no crear discordias de sostener o ascender a un club que no hizo los méritos deportivos para ello.

Vea acá: “Viva la suerte”, a Marocco le cobran el celebrar el grupo que le tocó a Bucaramanga para quedar eliminado

Sin embargo, también hay algunos que hablan de la posibilidad de sostener a alguno de los descendidos este año (Envigado o Unión Magdalena) o de darle la opción a alguno de los mejor ubicados en la reclasificación de la B o un cruce de los finalistas de cada semestre que no lograron el ascenso.

Dentro de esas versiones, apareció una que dio a conocer el periodista Felipe Sierra en la que señaló que Envigado pediría que solo haya un descenso y ese cupo del Pereira (en caso de que no recupere su reconocimiento) se lo otorguen a ellos.

“#Envigado solicitará en la asamblea extraordinaria de Dimayor (que se realizará el 10 y 11 de diciembre) que, en caso de consolidarse la cancelación del reconocimiento deportivo del #Pereira, solo haya un descenso para que la Liga no quede con 19 equipos 🟠”, señaló el periodista.

Incluso, hasta podrían estar ingeniando algún tipo de enfrentamiento entre los dos descendidos y quienes quedaron cerca del ascenso. En el FPC cualquier cosa puede pasar, pero la opción de ir reduciendo la cantidad de equipos también queda en el ambiente.