El próximo 31 de enero se llevará a cabo del partido de la historia, que consiste en el compromiso de pretemporada que tendrá Atlético Nacional vs Inter Miami en el Estadio Atanasio Girardot.

En Publimetro Colombia hablamos con Ricardo Leiva, uno de los organizadores del evento, quien nos contó detalles inéditos que pudieron constituir que el partido fuera completamente diferente.

Bogotá, Cali y Barranquilla también fueron opciones para el partido de la historia contra Inter Miami

“La idea de la gira nació el año pasado que el Inter de Miami hizo su primera gira como parte de su pretemporada en tres países de América Latina.

Colombia siempre ha sido muy importante para el Inter, para el año pasado lo intentaron y no se pudo. Pero después de muchas vueltas, Medellín hizo mucho para que se concretara, contando a los seguidores de Atlético Nacional. También hubo otras opciones en Colombia. Hubo una opción en Bogotá y la otra opción iba a ser Cali. Incluso hubo un pequeño aviso con el tema de Barranquilla, pero el problema de Barranquilla era la remodelación que inicia desde enero".

¿Qué equipos eran las posibilidades de Bogotá, Cali y Barranquilla?

“No, a los equipos no llegamos al punto de las negociaciones, porque lo primero es que la ciudad sea viable y ya después es el proceso de escoger el equipo,

Ni siquiera las cifras de la hinchada las tiene que dar uno al equipo como el equipo como el Inter de Miami sabe cuál es la hinchada.

Entonces no es porque haya más hinchas de un equipo o del otro, sino que primero se escoge la hinchada por cantidad, por seguidores, pero también por su accionar, por cómo interactúan, cómo es la nube positiva. Yo me quedé muy muy no extrañado, pero me quedé muy feliz de aprender eso y es como miden el positivismo, el empuje, la garra, la intención de las de las hinchadas por todo el ruido que normalmente hoy se mide ya mucho más fácil que antes".