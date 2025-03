Arturo Reyes está siendo fuertemente vinculado con Santa Fe y los hinchas no tardaron en alebrestarse

Uno de los equipos con mayor cantidad de problemas en el arranque de este 2025 ha sido Independiente Santa Fe, club que, aunque no tuvo una mala temporada el año anterior, si dejó bastante tristes a los aficionados el balance tras perder la final del primer semestre contra Bucaramanga y quedar eliminados en cuadrangulares del segundo, a pesar de haber estado líderes a lo largo de todo el todos contra todos. Justamente estos fracasos ya tenían en la mira a Pablo Peirano, quien, aunque no cosechó los peores resultados en liga, la eliminación por Copa Libertadores bastó para que fuera destituido y se comenzara a relacionar a algunos entrenadores con la institución, como el caso de Arturo Reyes.

Entre los nombres que más han sonado está el del venezolano Rafael Dudamel, estratega que salió a finales del semestre anterior de Bucaramanga por problemas personales y que ha sido considerado por los dirigentes cardenales, quienes verían con buenos ojos su llegada teniendo en cuenta sus buenos números con el ‘Leopardo’ y con el Cali. Asimismo, el exMillonarios, Alberto Gamero, sería otra de las opciones fuertes para los dirigentes del ‘León’ que no ven alocado que el samario arribe al equipo, a pesar de su pasado reciente en el equipo ‘embajador’.

Ahora, el día de hoy surgió otro nombre que no gustó mucho entre los hinchas. Se trata de Arturo Reyes, entrenador reconocido por su paso en divisiones inferiores de la Selección Colombia y su desempeño en el Junior de Barranquilla, donde ganó una liga colombiana, pero donde nunca pudo llegar a convencer por el fútbol modesto que plasmaba en sus dirigidos. A pesar de esto, parece que el ‘humo’ duró poco, pues un periodista deportivo tiró la siguiente información: "Lo que pude averiguar con el Profe Reyes y su círculo... Es que por ahora no ha llegado ningún ofrecimiento de Santa Fe. ADEMÁS me confirman desde el que no han buscado al Profe Reyes“.