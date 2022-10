Lluvia de críticas a la insólita idea del Cali para recaudar fondos del Clásico

La llegada de Jorge Luis Pinto al Deportivo Cali es sinónimo de ilusión para que el equipo mejore el rendimiento que ha mostrado durante este 2022. Sin embargo, el equipo no tiene problemas únicamente futbolísticos, también necesita solventar una crisis económica y difundió una polémica iniciativa para que los hinchas aporten en la recuperación.

El equipo de Palmaseca recibirá este domingo 9 de octubre al América, pero su hinchada no podrá asistir por la sanción a causa de la invasión de cancha, sucedida en el partido frente a Cortuluá, y aunque puede afectar al equipo no tener la hinchada, las directivas no quisieron perder la totalidad de las entradas, por lo que decidieron realizar unas boletas simbólicas.

La idea de estas boletas virtuales simbólicas es que los verdaderos hinchas azucareros, inviertan entre 10.000 y 20.000 pesos para recolectar fondos y aportar en la eliminación del déficit económico.

Según dijo el presidente del Cali, Luis Fernando Mena, la propuesta fue bien recibida por los fanáticos y aunque son conscientes que no podrán entrar al estadio, quieren ser parte del momento difícil de su equipo.

América también lo había hecho:

En medio de la pandemia por el Covid-19, cuando la asistencia a los estadios estaba ‘en veremos’, una de las polémicas que se generó en el FPC fue la propuesta del América de Cali para comprar una boleta simbólica, que apoyara a la economía de los ‘diablos rojos’, que finalmente se proclamarían campeones ese año.

Las críticas al Cali:

Los comentarios por redes sociales no se hicieron esperar. Aunque varios hinchas del Cali ya aseguraron haber comprado esta boleta, solo por apoyar a su equipo, muchas otras personas se burlaron por lo insólito que suena la idea.

