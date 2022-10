Pinto inició su ‘régimen’ en el Cali y hasta una periodista se llevó su regaño

Tras semanas de rumores y nombres de entrenadores sobre la mesa, el Deportivo Cali hizo oficial la llegada de Jorge Luis Pinto como su nuevo director técnico. Este martes el estratega santandereano tuvo la primera jornada de entrenamientos con sus dirigidos y su presentación oficial.

El cuadro ‘azucarero’ publicó en sus redes sociales algunas imágenes del estratega junto a sus nuevos jugadores, dando la charla previa y haciendo ejercicios en el terreno de juego. Pinto conserva una fama de ser duro y los hinchas esperan que llegue a poner orden en el camerino del equipo verdiblanco.

Una de las publicaciones en la cuenta de Twitter del equipo vallecaucano se llenó de reacciones, ya que se ve a Pinto en el vestuario y los jugadores al rededor, algunos con cara de pocos amigos.

Posterior a su encuentro con los futbolistas, Pinto fue presentado de manera oficial por la dirigencia de la institución del Valle del Cauca en una rueda de prensa. En este espacio atendió a periodistas de diversos medios, pero hubo una pregunta que parece haberlo molestado.

Carmen Alicia Sarmiento de Telepacífico Noticias le preguntó sobre cómo le había ido con los jugadores, ya que tiene “fama de reacio”. Pinto casi no la deja terminar para responderle de manera contundente y fuerte, aunque luego le bajó el volumen a su declaración.

Yo soy duro en las respuestas, ¿y no le dijeron que había sido quinto en el mundo y cuarto en los Olímpicos y que he ganado en todos los países donde he estado?, ¿eso no se lo dijeron? No, perdóname...

Es que hago una anotación adjunta a lo que le dijeron, ¿sí? Entiéndame, por favor. Le voy a responder su pregunta con inmenso aprecio.

Me conocieron porque muchos me conocen. Les hablé de quién soy yo, un hombre pulcro, trabajador, que amo la camiseta que dirijo y yo quiero que ustedes hagan lo mismo.

— Jorge Luis Pinto