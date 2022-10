¿A qué se refería Pinto? Duro ‘indirectazo’ al América antes del Clásico

Falta poco tiempo para el anhelado debut de Jorge Luis Pinto, en su segundo ciclo como entrenador en el Deportivo Cali. Su primer cotejo será nada menos que frente al América, aunque cabe anotar que el compromiso será a puertas cerradas, esto tras los desmanes provocados en el juego ante Cortuluá el pasado 21 de septiembre.

En la declaración a los medios de comunicación, el técnico santandereano recordó un poco el pasado y la importancia de los clásicos para él, puesto que ha tenido la oportunidad de dirigir a los más destacados. A pesar de todo, Pinto decidió vivir a toda tensión el próximo juego, y todo con una frase muy polémica que se viralizó en redes sociales.

Lea también: Para aplaudir: jugadores del FPC regalaron mercados a comunidad afectada

El timonel de los ‘Azucareros’ se despachó contra el América al recordar tiempos pasados, haciendo alusión a un tema muy controversial y sensible. Quien conoce la historia de la ‘Mechita’, sabrá la relación que tuvo con los Rodríguez Orejuela, narcotraficantes colombianos; a eso tal vez quiso apuntarle el estratega.

“Los Clásicos me encantan, los he jugado por muchas partes. De pronto cuando estuve en el Cali, se marcaban algunas diferencias que, no me pregunten por qué, pero el mundo lo sabe".

— Jorge Luis Pinto, entrenador del Cali