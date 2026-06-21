Denuncian presunto saboteo de movilidad en el sur de Barranquilla, en elecciones: Petro respondió

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En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial, surgió una controversia en Barranquilla luego de que dirigentes del Pacto Histórico denunciaran un presunto sabotaje a la movilidad en varios sectores del sur de la ciudad, situación que, según señalaron, habría afectado el desplazamiento de ciudadanos hacia los puestos de votación.

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La denuncia fue realizada por Andrea Vargas, secretaria del Pacto Histórico, quien aseguró que desde las primeras horas del día se registraron problemas de tránsito en importantes corredores viales debido a fallas en varios semáforos ubicados en la zona sur de la capital del Atlántico.

De acuerdo con la dirigente política, la avería de los dispositivos de control vial provocó extensos trancones que dificultaron la circulación de vehículos particulares, taxis y rutas de transporte público, generando retrasos para cientos de personas que buscaban llegar a los puntos habilitados para ejercer su derecho al voto.

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La situación comenzó a ganar notoriedad luego de que en redes sociales circularan videos en los que se observaban congestiones vehiculares en distintos sectores de la ciudad. Las imágenes fueron compartidas por ciudadanos y simpatizantes políticos que expresaron preocupación por las dificultades para movilizarse durante la jornada electoral.

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Frente a estos hechos, Andrea Vargas señaló que las autoridades locales intervinieron para restablecer la circulación vehicular. “Alcalde Alejandro Char dio la orden de retomar la movilidad en el sur de la ciudad. Esta es una situación sistemática que afecta la voluntad de voto de miles de personas de los barrios populares de Barranquilla”, denunció la dirigente.

Las declaraciones generaron una rápida reacción en el escenario político nacional, especialmente por tratarse de una jornada electoral considerada decisiva para el futuro del país. Mientras avanzaban las votaciones, distintos sectores siguieron atentos al desarrollo de la situación y a las medidas adoptadas para normalizar el tránsito en la ciudad.

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El tema también llegó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció públicamente sobre las denuncias realizadas desde Barranquilla. A través de un mensaje difundido durante la jornada, el mandatario hizo un llamado a los ciudadanos para que acudieran a las urnas pese a las dificultades reportadas.

“A vencer la corrupción del clan Char comprador de votos y con banco con lavado de activos y pagos obligados con armas ilegales”, manifestó el presidente.

En el mismo pronunciamiento, Petro invitó a los ciudadanos a no desistir de participar en las elecciones y a buscar alternativas para llegar a los puestos de votación. “Llegar caminando a las urnas con buen sombrero y agua. Se puede”, expresó.

El jefe de Estado también vinculó el proceso electoral con la necesidad de combatir estructuras ilegales y prácticas de corrupción. “A salvar el país de las mafias del narco y los corruptos colgados. Hay que sacar la propia vida, la de la familia y la del país”, agregó.

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Mientras continúan las votaciones, las denuncias sobre la movilidad en el sur de Barranquilla han generado debate político y han puesto la atención sobre la importancia de garantizar condiciones adecuadas para que todos los ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho al voto durante la jornada electoral.