Caso Valeria Afanador: Ordenan cancelar la licencia del colegio de Cajicá por muerte de la niña

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La Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución ubicada en Cajicá, donde en agosto de 2025 desapareció y posteriormente fue hallada muerta la niña Valeria Afanador, de 10 años.

La decisión quedó consignada en la Resolución 004627 del 19 de junio de 2026, mediante la cual la Secretaría de Educación departamental concluyó que el plantel incurrió en una falta grave relacionada con las obligaciones que rigen la prestación del servicio educativo.

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Ordenan la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio de Cajicá por la muerte de Valeria Afanador

La medida establece que el cierre se hará efectivo una vez finalice el calendario escolar de 2026. Asimismo, la rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar antes del 31 de octubre un plan que garantice la reubicación de los estudiantes matriculados en la institución.

Además, la administración departamental dispuso enviar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que determine las acciones correspondientes dentro de la investigación penal.

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Pese a la decisión, la sanción todavía no está en firme, ya que la defensa del colegio puede presentar los recursos contemplados en la ley. Mientras se surte ese proceso, la institución continuará prestando sus servicios con normalidad.

Cabe recordar que la tragedia ocurrió el pasado 12 de agosto de 2025. Ese día, Valeria Afanador fue vista por última vez durante un descanso escolar dentro del plantel educativo.

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De acuerdo con las investigaciones, la menor se dirigió sola hacia la zona deportiva después de recibir un balón por parte de un docente de educación física.

Tras reportarse su desaparición, las autoridades pusieron en marcha un amplio operativo de búsqueda en el que participaron más de 200 integrantes de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y organismos de socorro. Las labores incluyeron sobrevuelos con drones y rastreos con caninos especializados en los alrededores del colegio y en sectores cercanos al río Frío.

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El 29 de agosto de 2025, dieciocho días después de su desaparición, el cuerpo de la niña fue encontrado por un habitante de la vereda Fagua flotando en el río Frío, a pocos cientos de metros de la institución educativa.

El informe de Medicina Legal concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por inmersión y determinó que el fallecimiento se produjo el mismo día en que desapareció. Las autoridades indicaron que no se evidenciaron signos de violencia física ni alteraciones en las prendas que llevaba la menor.

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Paralelamente, la Fiscalía adelanta un proceso para establecer posibles responsabilidades por presuntas fallas en los protocolos de vigilancia y protección. En ese contexto, el ente acusador solicitó imputar por homicidio culposo a dos personas vinculadas con el colegio.