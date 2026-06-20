“Hay garantías sobre garantías”: Registraduría reporta normalidad en la logística para la segunda vuelta presidencial en Antioquia

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A pocas horas del inicio de la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional aseguró que toda la logística electoral en Antioquia avanza con normalidad y que ya se completó el despliegue hacia los puntos más apartados del departamento.

Así lo informó Adolfo Rafael Fernández Laguna, delegado departamental del registrador nacional en Antioquia en diálogo con PUBLIMETRO, quien explicó que desde el viernes comenzó el traslado del material electoral con apoyo de las autoridades civiles y de la fuerza pública.

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Todo listo en Antioquia para la segunda vuelta

“Desde el día de ayer comenzó un despliegue muy fuerte por parte de la Registraduría en todo el territorio con el acompañamiento de la fuerza pública y las administraciones municipales, que apoyan todo el tema relacionado con la logística”, explicó el funcionario.

Uno de los mayores retos fue llegar hasta Puntas de Ocaidó, “hoy, con el apoyo del Ejército Nacional, el puesto más lejano del departamento, que es Puntas de Ocaidó, fue abastecido por vía aérea para llevar jurados, funcionarios de la Registraduría y material electoral a esta zona alejada del departamento para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto libremente”, indicó.

Fernández precisó que la entidad se encarga exclusivamente de la organización y la logística del proceso, mientras que las evaluaciones de seguridad corresponden a otras autoridades.

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“No medimos temas de seguridad. Nuestra competencia es solamente un tema logístico y de organización, pero siempre estamos atentos a cualquier información que nos suministren las autoridades departamentales, municipales y la fuerza pública”, señaló.

El delegado departamental también hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por las noticias falsas, “la Registraduría siempre ha sido un voto de confianza para todos los ciudadanos. Son procesos visibles, son procesos públicos”, aseguró.

En Antioquia fueron designados más de 114.000 jurados de votación, quienes tendrán la responsabilidad de custodiar y contabilizar los votos en las mesas instaladas en el departamento.

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“Son ciudadanos del común, un vecino, el profesor universitario, el maestro de escuela, la persona que trabaja en una fábrica. Son uno de los actores más importantes del proceso porque son quienes escrutan la voluntad de los ciudadanos”, manifestó.

El funcionario destacó además las múltiples instancias de vigilancia que existen durante las elecciones y afirmó que “hay garantías sobre garantías, sobre garantías”.

Y agregó que el proceso cuenta con observadores nacionales e internacionales, “es un proceso totalmente visible, es un proceso público. La misma información que manejan los medios es la misma información que recibe la ciudadanía”, indicó.

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Asimismo, destacó el avance en la digitalización de las actas electorales, lo que permite hacer seguimiento en tiempo real a los resultados.

“Hay una retórica permanente de mentiras en redes sociales, demasiadas noticias falsas, pero nosotros, como funcionarios públicos, damos la cara y estamos atentos a informar de manera veraz cualquier situación que se presente”, sostuvo.

El caso del puesto de votación de San Diego en Medellín

Sobre las dificultades registradas en la primera vuelta en el puesto de votación de San Diego, en Medellín, Fernández explicó que la decisión de trasladar temporalmente las mesas buscaba mejorar las condiciones para los electores.

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El delegado destacó que, pese a los inconvenientes iniciales, más del 73 % de los ciudadanos habilitados ejercieron su derecho al voto en ese lugar.

“Allá a nadie se le negó su derecho al voto y para esta segunda vuelta el puesto funcionará donde siempre ha funcionado, pero con unas capacidades ampliadas gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín”, concluyó.