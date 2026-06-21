“Cossio no sabe ni en dónde está parado”: Estallan las redes contra Yeferson Cossio por entrevista con Iván Cepeda

Iván Cepeda, candidato presidencial, y Yeferson Cossio, creador de contenido. (Foto: Captura de pantalla streaming Kick - 20 de junio de 2026)

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La entrevista en vivo entre el creador de contenido Yeferson Cossio y el candidato presidencial Iván Cepeda, realizada a pocas horas de la segunda vuelta presidencial, terminó generando una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron el desempeño del influenciador durante la conversación.

El encuentro, que había despertado expectativa luego de que Cossio aclarara que abrir sus plataformas al aspirante no significaba un respaldo político, se convirtió rápidamente en tendencia por los comentarios de los espectadores sobre la conducción de la entrevista.

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Estallan las redes contra Yeferson Cossio por cómo hizo la entrevista con Iván Cepeda

Varios usuarios señalaron que el creador de contenido lucía distraído y que, en algunos momentos, Cepeda terminó ayudándolo a retomar el hilo de la conversación.

“Veo ese live no más que por Cepeda, pero tengo pena ajena porque Cossio no sabe ni en dónde está parado. Se siente lo incómodo que está Cepeda. Cossio no hila una conversación”, escribió una usuaria de X.

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Otro comentario que se viralizó afirmaba: “Hace poco se le fue el hilo a Cossio y Cepeda le recordó todo lo que había preguntado y la respuesta que le estaba diciendo”.

Algunos usuarios también criticaron la actitud del influenciador durante la transmisión y aseguraron que se mostraba más pendiente de su teléfono celular que de las respuestas del candidato.

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“Tiene cero interacción con Cepeda, solo se queda viendo su teléfono y parece poco interesado en lo que está diciendo”, señaló otra persona.

Otros espectadores cuestionaron algunos comentarios realizados durante la transmisión y aseguraron que el candidato se veía incómodo en ciertos momentos. “Cepeda se nota todo incómodo”, escribió otro usuario.

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Otro comentario dijo: “Le falta mucha profundidad a sus preguntas, pero se le abona a Yeferson Cossio que abriera sus redes sociales a favor de Iván Cepeda Presidente”.

Varios de los usuarios de internet destacaron la actitud del candidato presidencial, “noten el respeto de Cepeda por el interlocutor, lo mira, lo escucha”.

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Horas antes, Yeferson Cossio había aclarado que hacer la transmisión “no significa que yo lo estoy apoyando, simplemente soy un medio de comunicación para conectar”.

La conversación entre ambos se produjo en la víspera de las elecciones presidenciales y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales colombianas.