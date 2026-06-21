“Te dedicaste a darles garantías a los peores criminales”: Federico Gutiérrez le respondió a Petro tras justificación del ‘Tarimazo’

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a confrontar al presidente Gustavo Petro por el denominado “Tarimazo”, ocurrido hace un año en la capital antioqueña, y aseguró que el mandatario nacional ha estado del lado de los criminales.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez hizo memoria del episodio y escribió: “Hoy se cumple un año del infame ‘Tarimazo’ en el que Petro se puso del lado de los peores criminales. Colombia merece un Presidente que le dé garantías a los ciudadanos y no a los criminales”.

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Federico Gutiérrez le dijo a Petro que se dedicó a darle garantías a los peores criminales

Las declaraciones del alcalde se produjeron en medio de la jornada electoral de este domingo y generaron una respuesta directa del presidente Petro, quien defendió la presencia de personas privadas de la libertad en aquel evento y explicó que hacían parte de procesos de resocialización.

“Señor Fico, todo preso en Colombia, por orden de la ley debe ser rehabilitado y convertido en constructor de sociedad”, escribió el jefe de Estado.

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Petro agregó que “las personas que fueron a tarima eran todas presas y volvieron a prisión en procesos de rehabilitación”.

Asimismo, sostuvo que “la mejor rehabilitación que en Medellín se puede conseguir es que los antiguos criminales que están en procesos presidiarios de rehabilitación ayuden a pacificar las comunas y ayuden a reducir la tasa de homicidios en Medellín, cosa que hemos logrado”.

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El mandatario también señaló que “la justicia no es un instrumento de venganza social, sino un instrumento para condenar al criminal y permitirle su rehabilitación y segunda oportunidad en las cárceles”.

Tras la respuesta del presidente, Federico Gutiérrez volvió a pronunciarse y dijo “Petro, por más de que tratés de justificar lo injustificable, los colombianos tenemos muy claro que te dedicaste a darles garantías a los peores criminales”, afirmó.

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El alcalde agregó que “el infame ‘Tarimazo’ en Medellín bien resume tu gobierno al servicio de los peores asesinos”.

Finalmente, concluyó su mensaje con una referencia al himno nacional y a las elecciones presidenciales: “Me queda el consuelo que ya pronto cesará la horrible noche. Colombia merece un Presidente que cuide a los ciudadanos y no a los criminales. Ya voté y lo hice con mucha alegría y esperanza”.