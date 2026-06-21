Capturan a hombre que iba hacia Segovia con una pistola y más de 114 millones en efectivo en plena jornada electoral

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Las autoridades reportaron normalidad en el desarrollo de las elecciones presidenciales para la segunda vuelta en Antioquia, donde cerca de 19.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del voto en todo el departamento.

No obstante, durante las primeras horas de la jornada se registraron seis capturas por diferentes delitos, entre ellas una que llamó especialmente la atención de las autoridades.

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Capturan hombre armado y con 114 millones de pesos en efectivo en plena segunda vuelta presidencial

Según el reporte entregado por el secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, un hombre fue capturado en el municipio de Cantagallo, Bolívar, cuando se dirigía hacia Segovia, en el Nordeste antioqueño, portando una pistola calibre 9 milímetros y más de 114 millones de pesos en efectivo.

“El sujeto manifiesta que se trasladaba hacia el municipio de Segovia. Llevaba consigo un arma de fuego tipo pistola, marca Córdoba, 9 milímetros, y 114 millones 800 mil pesos. De tal manera que fue capturado y ya él tendrá que explicar ese dinero y por qué porta un arma de fuego un día como hoy, donde los permisos están totalmente restringidos”, indicó el funcionario.

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Además de este caso, las autoridades informaron sobre una captura en Itagüí por presunto fraude al sufragio; dos personas detenidas en Cañasgordas porque eran requeridas por la justicia; y otras dos capturas por delitos sexuales, una en El Santuario y otra en Puerto Triunfo.

El secretario destacó que en todos los puestos de votación hay presencia de la Fuerza Pública e invitó a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas.

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“La invitación a las comunidades es que salgan a votar de manera masiva y tranquila, porque la Fuerza Pública está para garantizarles seguridad y el libre ejercicio al sufragio”, afirmó.

Sobre las alertas por posibles presiones de grupos armados en municipios como Angostura, Campamento y San Andrés de Cuerquia, las autoridades aseguraron que realizaron presencia en la zona durante la semana previa para brindar tranquilidad a la población.

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“A pesar de que se presenta constreñimiento en la parte rural, la persona llega a la mesa de votación sola, de tal manera que ahí puede hacer uso libremente de votar por quien le provoque”, señaló el funcionario.

Asimismo, reiteró el llamado a respetar la prohibición de fotografiar el tarjetón, debido a denuncias sobre presuntas exigencias de grupos ilegales para que los votantes demostraran por quién sufragaron.

“Los bandidos le decían a la gente que tenían que votar por determinado candidato y que tenían que llevarle foto del tarjetón. Eso está prohibido. Uno se acerca al habitáculo y marca el voto por quien quiera”, concluyó.