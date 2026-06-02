Caso de Valeria Afanador: capturan a dos personas cercanas al círculo social de la niña

A nueve meses de la desaparición de la menor Valeria Afanador y del posterior hallazgo de su cuerpo en el río Frío, la Fiscalía General de la Nación anunció un nuevo avance en la investigación que ha mantenido la atención pública desde el inicio del caso. La entidad confirmó que presentará imputación de cargos contra dos docentes, en un paso clave dentro del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la niña de 10 años.

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La decisión marca un punto de inflexión en una investigación que ha sido seguida de cerca por la opinión pública, en medio de la expectativa por conocer qué ocurrió exactamente en los momentos previos a la desaparición de la menor y cómo terminó su cuerpo en el afluente donde fue encontrado días después del reporte inicial del caso.

Avanza investigación por Valeria Afanador: imputarán a dos docentes en caso que conmocionó al país

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía avanza en la recolección y análisis de material probatorio que permitiría establecer posibles responsabilidades de personas vinculadas al entorno educativo de la menor. En ese contexto, la imputación contra los dos docentes se convierte en una de las decisiones más relevantes desde que se inició el proceso judicial.

La Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá, en respuesta a una solicitud de los familiares de la menor, informó que solicitará audiencia de imputación por homicidio culposo contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, docentes de la institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador al momento de los hechos.

La menor fue reportada como desaparecida el 12 de agosto de 2025 en Cajicá, Cundinamarca, y fue hallada sin vida 18 días después. Su desaparición en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe generó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron el Ejército, la Policía, la Fiscalía, el CTI y los Bomberos, sin resultados durante más de dos semanas.

El anuncio llega después de meses de investigación en los que las autoridades han trabajado para reconstruir los hechos que rodearon la desaparición de Valeria Afanador, ocurrida en circunstancias que generaron alarma en la comunidad y movilizaron a organismos de búsqueda y judicialización. Posteriormente, el hallazgo del cuerpo en el río Frío profundizó el impacto del caso y dio paso a una etapa centrada en determinar responsabilidades penales.

Aunque la Fiscalía no ha revelado públicamente detalles específicos sobre los elementos que sustentan la imputación, sí ha reiterado que el proceso continúa en curso y que todas las líneas de investigación siguen abiertas. El objetivo, según el ente acusador, es establecer con precisión si existió alguna conducta que pudiera haber contribuido a la tragedia o si hubo fallas en los deberes de cuidado relacionados con el entorno de la menor.

El caso de Valeria Afanador ha sido considerado uno de los más sensibles del último año debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias que rodearon su desaparición. Desde el momento en que se reportó la ausencia de la menor, se activaron los protocolos de búsqueda, que incluyeron recorridos en zonas cercanas, inspecciones en cuerpos de agua y la participación de equipos especializados.

El hallazgo del cuerpo en el río Frío marcó un giro definitivo en la investigación, orientándola hacia un escenario de posible responsabilidad penal, lo que llevó a la intervención directa de la Fiscalía General de la Nación en la etapa de judicialización del caso.

Con la imputación anunciada contra los dos docentes, el proceso entra ahora en una fase determinante, en la que un juez deberá evaluar los cargos presentados por el ente acusador y las pruebas recolectadas hasta el momento. Esta etapa será clave para definir si los señalados deben responder formalmente ante la justicia por su presunta participación o responsabilidad en los hechos.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso sigue generando expectativa entre la ciudadanía, que espera respuestas claras sobre lo ocurrido con la menor de 10 años. Las autoridades, por su parte, han insistido en que la investigación se ha llevado con rigor técnico y que cada decisión se toma con base en los elementos probatorios recopilados durante estos nueve meses.

La imputación anunciada por la Fiscalía no cierra el caso, pero sí representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para Valeria Afanador, en un proceso que aún continúa y que podría tener nuevos desarrollos en las próximas semanas, a medida que se definan las responsabilidades en uno de los hechos más sensibles registrados recientemente en el país.