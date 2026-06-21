“Nada de triunfalismos, el partido se acaba con el pitazo final”: Abelardo De la Espriella envía contundente mensaje antes de la segunda vuelta

Abelardo De la Espriella, candidato presidencia. (Foto: Captura de video @ABDELAESPRIELLA - 20 de junio de 2026)

Abelardo De la Espriella envió un contundente mensaje antes de la segunda vuelta

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A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo De la Espriella publicó un video en su cuenta de X en el que hizo un llamado a sus seguidores a evitar el exceso de confianza y a concentrar los esfuerzos en llevar más ciudadanos a las urnas.

En su mensaje, el aspirante aseguró que el entusiasmo visto durante la campaña debe traducirse en votos este domingo y advirtió que el resultado solo se definirá cuando termine la jornada electoral.

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Abelardo De la Espriella envió contundente mensaje a sus seguidores antes de la segunda vuelta

“Queridos compatriotas, no bajemos los brazos, no bajemos la guardia. Atención, mis queridos defensores de la patria. Estamos a pocas horas de que se abran las urnas y el riesgo es mayor porque todo el mundo anda muy confiado y con triunfalismo. Todo el fervor de las calles no sirve de nada si mañana no se materializa en votos. Aquí no se gana sino hasta cuando votamos”, manifestó.

El candidato pidió a sus simpatizantes concentrarse exclusivamente en promover la participación y dejar de lado las discusiones en redes sociales.

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“A partir de este momento y durante todo el domingo, la única misión debe ser llamar al voto masivo. No nos distraigamos peleando en redes con falsas noticias y tal, olvídense de eso”, afirmó.

Utilizando una analogía futbolística, De la Espriella comparó la jornada electoral con una final, “el partido no se gana hasta que se da el último pitazo. Utilicen esa analogía del mundo del fútbol, porque mañana nos jugamos la final y nadie abandona la cancha antes de tiempo”, expresó.

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Asimismo, pidió a sus seguidores motivar a familiares, amigos y ciudadanos indecisos para que participen en las elecciones.

“No es ir a votar y ya. Hay que llevar a familiares, amigos, vecinos; hay que mover a los indecisos”, sostuvo.

También invitó a utilizar las redes sociales, “todo el contenido de redes debe cerrar recordando la fecha de mañana domingo 21 de junio, invitando a buscar el puesto de votación y a madrugar para votar”, indicó.

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En la publicación realizada en X, el candidato reiteró su llamado, “nada de triunfalismos, el partido se acaba con el pitazo final. Hoy y mañana nos jugamos la final; vamos a invitar a más indecisos, a más abstencionistas, a los que nunca han tenido un presidente, a que salgan a votar”, escribió.

Finalmente, De la Espriella concluyó su mensaje agradeciendo y diciendo “Colombia mañana se juega su futuro y juntos vamos a construir la patria milagro. Gracias por tanto fervor".