TuBoleta bajo investigación: las graves irregularidades que detectó la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra Ticket Fast S.A.S., empresa encargada de operar la plataforma TuBoleta.com, por presuntas irregularidades relacionadas con la comercialización de entradas para conciertos, partidos de fútbol, festivales y otros espectáculos públicos en Colombia.

Para leer:Misteriosa muerte de turista holandesa en Salento: salió a un recorrido cafetero y no regresó a su hotel

La decisión fue adoptada después de que la autoridad analizara nueve expedientes que reúnen múltiples quejas presentadas por consumidores, quienes denunciaron posibles incumplimientos en la prestación del servicio y en la información suministrada durante los procesos de compra.

TuBoleta en la mira: las cinco posibles infracciones que detectó la Superindustria

Tras revisar la documentación recopilada, la SIC identificó cinco posibles infracciones que ahora serán objeto de investigación dentro del proceso administrativo.

La primera de ellas está relacionada con presuntas fallas en el deber de información. Según la entidad, la plataforma habría omitido datos esenciales para los compradores en varios eventos, entre ellos horarios, municipios donde se realizarían los espectáculos, información sobre los promotores y detalles de los canales autorizados para la venta de la boletería.

La segunda irregularidad apunta a la presunta falta de notificación a la SIC sobre los mecanismos establecidos para la devolución de dinero cuando se registraron cancelaciones o modificaciones en las fechas de algunos eventos. Este aspecto resulta especialmente relevante para la protección de los derechos de los consumidores que adquirieron entradas y posteriormente enfrentaron cambios en las condiciones inicialmente anunciadas.

Otro de los hallazgos señalados por la autoridad tiene que ver con posibles cláusulas abusivas incluidas en los términos y condiciones de la plataforma. De acuerdo con la investigación, algunas disposiciones podrían limitar derechos de los usuarios al deslindar a la empresa de determinadas responsabilidades logísticas o restringir la devolución de pagos asociados a servicios complementarios.

La SIC también examina posibles incumplimientos a las normas que regulan el comercio electrónico en Colombia. Entre los aspectos bajo revisión se encuentran la garantía del derecho de retracto y la adecuada gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes (PQRS) presentadas por los consumidores.

La quinta conducta investigada está relacionada con un presunto incumplimiento de requerimientos formulados por la propia autoridad. Según la entidad, Ticket Fast habría omitido atender algunas solicitudes de información relacionadas con eventos deportivos y festivales que se encuentran bajo seguimiento institucional.

La apertura de esta investigación no implica una sanción automática contra la compañía. Durante el proceso, Ticket Fast S.A.S. tendrá la oportunidad de presentar explicaciones, aportar pruebas y ejercer plenamente su derecho a la defensa antes de que la Superintendencia adopte una decisión definitiva.

El caso ha generado interés entre miles de usuarios que utilizan frecuentemente la plataforma para adquirir entradas a eventos masivos en diferentes ciudades del país, especialmente en temporadas de conciertos y competencias deportivas de alta demanda.

Mientras avanza el proceso, la SIC continuará recopilando información para determinar si existieron vulneraciones a las normas de protección al consumidor y al comercio electrónico.

La investigación podría convertirse en uno de los procesos más relevantes del sector de venta de boletería en Colombia, debido al impacto que tiene TuBoleta.com en la comercialización de entradas para espectáculos de gran convocatoria. Por ahora, las autoridades buscan establecer si las presuntas irregularidades afectaron los derechos de los consumidores y si existen méritos suficientes para imponer eventuales sanciones a la empresa operadora de la plataforma.