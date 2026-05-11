SIC frenó nueva jugada de la Dimayor en escándalo por mercado de fichajes del fútbol colombiano

La pelea entre la Dimayor y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sumó un nuevo capítulo que vuelve a sacudir al fútbol colombiano. La entidad rechazó la solicitud hecha por el ente del fútbol profesional para que un experto en informática revisara las pruebas digitales dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en el mercado de pases de jugadores.

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La decisión llega después de que la Corte Constitucional ordenara reabrir una etapa clave del caso por posibles fallas en el debido proceso, aumentando todavía más la tensión entre los clubes investigados y la SIC.

¿Qué está investigando la SIC en el fútbol colombiano?

El origen del caso se remonta a 2021, cuando la Superintendencia abrió una investigación contra 17 clubes del fútbol profesional colombiano, la Dimayor y cerca de 20 directivos por presuntamente coordinar acuerdos para controlar el mercado de transferencias de futbolistas.

Según la SIC, estas prácticas podrían representar una violación a las normas de libre competencia y afectar directamente los derechos laborales y económicos de los jugadores.

Dentro del expediente aparecen chats, correos electrónicos y documentos digitales que, de acuerdo con la entidad, evidenciarían posibles acuerdos irregulares entre dirigentes y clubes del balompié nacional.

Dimayor pidió revisar chats y correos del expediente

Ante la gravedad del proceso, la Dimayor y varios exdirectivos, entre ellos Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez, solicitaron que un perito experto analizara la autenticidad y legalidad de las pruebas digitales.

El objetivo era verificar el manejo de los archivos utilizados dentro de la investigación y cuestionar la validez de parte del material recopilado por la SIC.

Sin embargo, la Superintendencia decidió negar esa solicitud.

La Corte Constitucional ya había jalado las orejas a la SIC

El tema tomó más fuerza luego de que la Corte Constitucional concluyera en marzo de 2026 que sí existió una vulneración al debido proceso, pues la SIC nunca respondió formalmente la petición presentada por los investigados.

Por esa razón, el alto tribunal ordenó devolver el expediente a esa etapa para que la entidad emitiera una respuesta clara antes de continuar con el proceso sancionatorio.

Finalmente, la SIC respondioó, pero negó la práctica de la prueba pericial.

La respuesta de la SIC que vuelve a encender la polémica

Según explicó la Superintendencia, las pruebas digitales ya cuentan con validaciones técnicas suficientes y los investigados no utilizaron los mecanismos legales establecidos para objetar formalmente la autenticidad de los documentos.

Con esta decisión, el proceso vuelve a tomar fuerza y la SIC avanzará ahora hacia el cierre de la etapa probatoria, antesala de la audiencia final y una eventual sanción contra clubes y dirigentes implicados.

El caso podría terminar en multas y fuertes consecuencias para varios de los nombres más importantes del fútbol colombiano.

La superintendente Cielo Rusinque confirmó además que interpuso una acción de nulidad contra la decisión de la Corte Constitucional.

Según la funcionaria, el fallo dejó sin efectos actuaciones que, según su postura, buscaban proteger los derechos de los futbolistas frente a posibles prácticas anticompetitivas dentro del fútbol colombiano.

Mientras tanto, el caso sigue aumentando la tensión dentro del balompié nacional y promete convertirse en una de las investigaciones más delicadas para la dirigencia del fútbol colombiano en los últimos años.