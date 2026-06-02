Más de 2.000 quejas ponen contra las cuerdas a Tiendas Ara: SIC abrió investigación

La cadena de supermercados Tiendas Ara quedó en el centro de una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio luego de que la autoridad formulara un pliego de cargos por presuntas irregularidades que habrían afectado a miles de consumidores en el país.

Puede leer: ¿Petro renunciará a la Presidencia para unirse a campaña de Iván Cepeda? esto respondieron desde la Casa de Nariño

La decisión se tomó tras analizar más de 2.000 quejas ciudadanas y realizar visitas de inspección que permitieron identificar posibles fallas relacionadas con cobros, información de precios, promociones y entrega de vueltas a los clientes.

Aunque se trata del inicio de una investigación administrativa y no de una sanción definitiva, el caso ha generado preocupación debido al volumen de reclamaciones que motivaron la actuación de la autoridad.

¿Qué está investigando la SIC?

Según informó la Superintendencia, la investigación se adelanta contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., empresa propietaria de Tiendas Ara, por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores.

Entre los hallazgos que ahora son objeto de investigación se encuentran:

1. Presuntos dobles cobros en pagos electrónicos

La SIC indicó que recibió 825 quejas relacionadas con posibles cobros duplicados o repetidos al momento de pagar mediante códigos QR y otros sistemas electrónicos.

Según la entidad, algunos usuarios habrían tenido que realizar el pago más de una vez para completar una compra.

2. Falta de claridad en bonos de recompra

Otro de los puntos señalados tiene relación con los bonos entregados a clientes que hacían efectivas garantías sobre productos.

La autoridad considera que las condiciones y restricciones para utilizar estos bonos no habrían sido informadas de manera clara, completa y oportuna dentro de los establecimientos comerciales.

3. Diferencias entre los precios exhibidos y los cobrados

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación corresponde a las diferencias encontradas entre los precios anunciados en las estanterías y los valores finalmente cobrados en caja.

De acuerdo con la SIC, por esta situación se presentaron 1.363 quejas entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Lea también: Nuevos videos de manifestantes pegando afiches de Iván Cepeda en bus de la Selección Colombia

Además, la entidad investiga si algunos consumidores recibieron vueltas incompletas o si se realizaron cobros por conceptos de redondeo o donaciones sin autorización previa.

4. Posibles irregularidades en promociones y sorteos

La Superintendencia también revisa si la información suministrada a los clientes sobre promociones, premios y sorteos cumplía con los requisitos de claridad exigidos por la normativa vigente.

¿Tiendas Ara ya fue sancionada?

No. La formulación de pliego de cargos significa que la SIC encontró elementos suficientes para abrir formalmente una investigación administrativa.

Esto implica que Tiendas Ara tendrá la oportunidad de presentar descargos, entregar pruebas y ejercer su derecho a la defensa antes de que la entidad adopte una decisión definitiva.

Sin embargo, el caso representa un fuerte llamado de atención para una de las cadenas de descuento más importantes del país, especialmente porque involucra aspectos sensibles para los consumidores como los precios, los pagos electrónicos y la transparencia en las promociones.

La SIC advierte sobre la protección al consumidor

En el comunicado, la Superintendencia señaló que el crecimiento de las tiendas de descuento en Colombia también implica mayores retos para garantizar los derechos de los consumidores.

Puede leer: Caso de Valeria Afanador: capturan a dos personas cercanas al círculo social de la niña

Por esa razón, la entidad aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de las normas relacionadas con información de precios, promociones, sistemas de pago y demás aspectos que hacen parte de la experiencia de compra de los ciudadanos.