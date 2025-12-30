Ojo si su sueño es comprar vivienda propia: SIC sancionó a 38 constructoras por publicidad engañosa, cláusulas abusivas e incumplimientos de garantías

Adquirir vivienda propia sigue siendo uno de los sueños más frecuentes entre los colombianos. Para responder a esta necesidad, en el país existen hoy múltiples alternativas que permiten comprar apartamentos y otros inmuebles, desde proyectos sobre planos hasta opciones de financiación flexible que buscan facilitar el acceso a una casa propia.

No obstante, este anhelo no siempre se traduce en una experiencia positiva para los compradores. En los últimos años, se ha evidenciado un aumento en los casos en los que constructoras e inmobiliarias incumplen los acuerdos pactados desde el inicio del proceso, generando inconformidades y afectaciones económicas para quienes invierten sus ahorros en este tipo de proyectos.

De acuerdo con información revelada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre 2024 y 2025 se recibieron más de 6.000 quejas relacionadas con presuntos abusos y incumplimientos por parte de empresas del sector inmobiliario, una cifra que ha encendido las alertas de las autoridades de protección al consumidor.

Según la SIC, las reclamaciones están asociadas, principalmente, a retrasos en la entrega de los inmuebles, cambios en las condiciones iniciales, problemas con acabados y falta de respuesta oportuna por parte de las empresas responsables.

¿Qué pasó con las reclamaciones?

Las denuncias dejaron como resultado sanciones a 38 constructoras por un valor superior a $5.777 millones y también llevaron a que desde la SIC se hiciera un llamado a los constructores para que actúen con transparencia, responsabilidad y apego estricto a las normas del Estatuto del Consumidor, cumpliendo de manera integral la información ofrecida, los contratos celebrados y las garantías otorgadas.

Recomendaciones a tener en cuenta cuando compre vivienda propia

Elección del inmueble:

• El precio de la vivienda debe informarse en pesos colombianos, de manera clara y completa (Circular No. 4 de 2024). Solo estará obligado a pagar el valor informado al momento de manifestar su voluntad de querer adquirir el bien, por ejemplo, mediante la firma del contrato de separación, opción de compra, fiducia, entre otros.

• Si llega a desistir del negocio, deben informarle desde el inicio los costos del desistimiento. No pueden imponerle cargas injustificadas si el incumplimiento es del vendedor.

• Si se presentan cambios en la fecha de entrega, estos deben ser explicados, justificados y soportados por escrito.

• La promesa de compraventa debe incluir la fecha y hora de firma de la escritura y de entrega del inmueble, así como la Notaría. Las modificaciones unilaterales están prohibidas.

• Infórmese sobre las zonas comunes cuando se trate de propiedad horizontal, por ejemplo, fecha de entrega; si el proyecto es por etapas revise cuáles zonas comunes serán entregadas con cada

Etapa y la calidad de estas:

• Verifique qué elementos están realmente incluidos en la vivienda y cuáles hacen parte solo de la decoración del apartamento o casa modelo. Solicite esta información por escrito.

• Revise el tipo de parqueadero (privado, comunal, cubierto o descubierto), su tamaño y ubicación.

• Infórmese sobre los materiales, sistema constructivo, servicios públicos y estrato socioeconómico del proyecto.

Elección del constructor:

• Verifique que la empresa o persona que comercializa el proyecto esté registrada en la Cámara de Comercio. Puede consultar en www.rues.org.co con el nombre o número de identificación

• Confirme que la constructora cuente con todos los permisos de construcción aprobados por la autoridad de planeación correspondiente.

• En la medida de lo posible, elija proyectos que cuenten con el respaldo de una fiducia inmobiliaria.

• Evalúe la reputación de la constructora, consultando reseñas, opiniones de otros clientes y referencias de proyectos anteriores.

• Si el proyecto es de una Organización Popular de Vivienda (OPV), como cooperativas o desarrollará el proyecto.

Recepción de la vivienda:

• Verifique que las áreas, calidades y características correspondan a lo pactado.

• Tenga en cuenta que los componentes cambiados por garantía podrán ser de igual o mejor calidad, aunque no necesariamente idénticos.

• Esté atento al acta de entrega, la cual deberá firmar solo cuando la vivienda se encuentre en condiciones adecuadas.