Tuboleta facilitó el acceso a los partidos de la Selección Colombia: Esto es lo que debe saber

El próximo martes 19 de noviembre la Selección Colombia jugará un importante partido por Eliminatorias ante Ecuador en Barranquilla. Como es costumbre, la ciudad va a recibir miles de turistas que ocuparán las calles y harán parte de la fiesta que se vive cuando juega el combinado nacional. Tuboleta por su parte, empleará nuevas medidas para evitar los aglomeramientos a las afueras del estadio, especialmente con todos aquellos que se dispongan a ingresar al campo.

PUBLICIDAD

Jorge Ríos, gerente general de Tuboleta habló en exclusiva con Publimetro sobre el funcionamiento de la aplicación que deben descargar los asistentes al partido, además de otras recomendaciones necesarias:

¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron en la aplicación de Tuboleta Pass para facilitar la accesibilidad al estadio?

Hay varios puntos a tener en cuenta, unos relacionados con la aplicación y otros relacionados con la logística. Los primeros relacionados con la aplicación hacen referencia al uso de la aplicación para el 100% de la boletería. Esto es algo que asegura tanto para los usuarios como para la logística el control de accesos de manera ágil y ordenada. No existen boletas impresas, no existen ni se aceptan ningún tipo de fotografía de celulares o vídeos tomados de otros celulares. La aplicación no permite print screen, no permite grabar la pantalla. En consecuencia, la boleta debe presentarse dentro de la aplicación.

Es una boleta por aplicación, una misma persona no puede presentar varias boletas dentro de su aplicación. Esto para evitar congestionamientos o aglomeraciones en los accesos, también por temas de seguridad y agilidad en el proceso de ingreso. Solo aplica una excepción y es para niños que van con un adulto responsable, en cuyo caso se permite una boleta adicional para un niño de forma que puedan entrar por parejas y también para adultos mayores que requieran algún tipo de asistencia con la tecnología.

Registren la aplicación si no están registrados. Transferencia o aceptación de boletas deben hacer este proceso y es una recomendación muy importante antes de llegar al escenario. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de un estadio. Los estadios, cuando están llenos de público, tratando de conectarse a las redes móviles, pueden presentar otro tipo de dificultad para acceder a internet.

¿Hay algún punto de atención de tu boleta en caso de que alguien tenga problemas con su ingreso?

En todos los accesos exteriores del estadio, tenemos una carpa de servicio al cliente y personal de servicio al cliente de tu boleta para asistir a las personas que tengan algún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo más común que se presenta? Personas que les robaron o perdieron el celular en ese proceso, venían en el bus, venían en el taxi, y dejaron u olvidaron el celular, se les cayó, etc. Entonces, ¿qué pueden hacer allí? Estos son casos muy comunes. Ellos pueden abrir la aplicación en otro celular e ingresar, pero si tenían la aplicación abierta en el celular que perdieron o les robaron, no les va a dejar iniciar sesión.

Entonces, deben ingresar a través de la página web de tu boleta, desde cualquier otro celular, y solicitar de manera automática, a través de la página web de tu boleta, el cierre de sesión. En la sección de tu boleta Pass, está marcado cierre de sesión, ¿cierto? Entonces, solicitan el cierre de sesión remoto y en unos segundos, obviamente, siguiendo el procedimiento, les piden unos datos, les pide un correo de confirmación, y luego ya el sistema les cierra automáticamente la sesión y ahí ya pueden ingresar desde cualquier otro celular.