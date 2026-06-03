Misteriosa muerte de turista holandesa en Salento: salió a un recorrido cafetero y no regresó a su hotel

El municipio de Salento, en el departamento del Quindío, se encuentra conmocionado tras la muerte de una turista holandesa identificada como Marlies Genz, de 41 años, quien había llegado a la zona como viajera independiente y desapareció el pasado 25 de mayo luego de salir de su hospedaje para realizar un recorrido cafetero.

Para leer: “Trump traicionó su palabra”: Petro respondió tras respaldo de EE. UU. a Abelardo De La Espriella

De acuerdo con la información conocida, la mujer salió de un hostal en Salento con destino a una caminata hacia una finca cafetera ubicada a aproximadamente una hora a pie del casco urbano, en dirección a la vereda Palestina. Desde ese momento, no se volvió a tener rastro de su paradero, lo que encendió las alertas entre las autoridades locales y la comunidad turística.

Conmoción en Salento por muerte de turista extranjera en ruta cafetera: hallan cuerpo tras varios días de búsqueda

La Alcaldía de Salento confirmó su fallecimiento el pasado 31 de mayo, luego de varios días de búsqueda en la zona rural. El alcalde del municipio, Santiago Ángel Morales, explicó que las primeras evidencias fueron obtenidas a través de cámaras de seguridad del sector.

El mandatario señaló que “es una turista holandesa que está hospedada en un hostal de nuestro municipio, y sale el día martes de su hotel y se desplaza a una caminata (...) hoy vemos en esas cámaras que se dirigía hacia la vereda Palestina a hacer un recorrido del café, y es lo que argumenta en el hotel. Definitivamente vemos que la última vista de esta ciudadana fue en el ingreso de una de estas fincas”, según su reporte oficial sobre los últimos movimientos de la visitante.

Le puede interesar: “Hay profundas omisiones en el caso”: abogados de familia de Valeria Afanador expusieron detalles alarmantes en su desaparición

El caso ha generado aún más interrogantes tras conocerse el testimonio de una persona cercana a la turista, quien en redes sociales aseguró que Genz tenía planes definidos de viaje. Según este relato, la mujer había programado continuar su recorrido turístico por la región cafetera, incluyendo actividades ecuestres.

En su declaración, la conocida de la víctima afirmó que “el último contacto conocido con Marlies fue el lunes a la 1 p.m. No sabemos dónde estaba reservado ese tour ni si llegó a presentarse. No se comunicó con el hostel ni antes ni después (...) Las llamadas y los mensajes no llegan. Marlies es siempre muy organizada y de total confianza. Esto es 100% una emergencia”, lo que incrementó la preocupación durante los días de su desaparición.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades iniciaron el proceso de investigación para establecer las circunstancias exactas de su muerte. El comandante de la Policía del Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, indicó que el caso está siendo analizado por unidades judiciales y de criminalística.

El oficial explicó que “inicialmente se hace todo el procedimiento, se evidencia el cuerpo sin vida en un estado ya de deterioro por las condiciones de la zona donde fue encontrada, se hace todo el protocolo por parte de Policía judicial del CTI. En este momento estamos a la espera del dictamen por parte de Medicina Legal de las causas que ocasionaron su muerte”, dejando en manos de los peritos forenses la determinación de lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades manejan dos hipótesis principales: un posible accidente durante la caminata en zona rural o un eventual hecho violento, aunque no se ha confirmado ninguna línea de investigación de manera oficial.

El alcalde de Salento también se refirió a la seguridad del municipio turístico, destacando que existen garantías para los visitantes nacionales y extranjeros. Según indicó, el sector turístico ha venido fortaleciendo sus condiciones de atención y acompañamiento a viajeros.

“El sector viene trabajando en torno a un desarrollo turístico importante, y nos hemos preparado para seguir recibiendo ese turismo (...) no podemos, en materia de investigación, entorpecerla, pero hoy estamos exhortando a que las autoridades nos den una conclusión importante de lo que sucedió en este evento”, manifestó el mandatario local.

Para leer: Incertidumbre en delitos imputados a profesores capturados por muerte de la niña Valería Afanador

Mientras avanzan los análisis de Medicina Legal, el caso de la turista holandesa continúa generando inquietud en una de las zonas más visitadas del Eje Cafetero, a la espera de que las autoridades determinen si se trató de un accidente o un homicidio.