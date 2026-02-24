Alerta mundial de la SIC: pide detener el uso indebido de IA generativa en la creación de imágenes íntimas

SIC lidera alerta internacional por uso indebido de IA generativa en la creación de imágenes íntimas manipuladas y no consentidas

Una “alerta mundial urgente” que involucra a más de 60 países, incluido Colombia, formuló la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde el Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional, instancia de la Asamblea Global de Privacidad, para fortalecer las acciones regulatorias y las medidas de protección de datos personales.

La alerta internacional responde al aumento de casos de uso indebido de inteligencia artificial (IA) y plataformas digitales para generar y divulgar en redes sociales imágenes íntimas no consentidas, algunas con contenido sexual, difamatorias o potencialmente dañinas, creadas a partir de datos de personas identificables.

El comunicado conjunto​, liderado por la SIC lideró dentro del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional, reúne la posición y preocupación de múltiples autoridades de datos personales del mundo.

Allí se enfatiza que los sistemas de IA generativa deben desarrollarse y utilizarse conforme con los marcos legales aplicables, incluyendo las normas de protección de datos y privacidad, pues la generación de imágenes íntimas no consentidas puede constituir un delito en muchas jurisdicciones.

El documento plantea algunas recomendaciones dirigidas a las organizaciones que utilizan IA generativa, entre ellas:

- Prevenir el uso indebido de información personal y la generación de contenido íntimo no consentido.

- Garantizar transparencia significativa respecto a las capacidades, salvaguardas y usos permitidos de los sistemas de IA.

- Eliminar contenido dañino que involucre datos personales.

- Implementar salvaguardas reforzadas para la protección de niñas y niños.

Los países firmantes del comunicado señalan que los daños asociados al uso abusivo de este tipo de tecnología “son significativos y requieren coordinación regulatoria internacional”, por ello sus autoridades de protección de datos avanzan en acciones conjuntas para abordar este riesgo global mediante acciones educativas, de seguimiento y de política pública.

En Colombia, el llamado de la SIC a las organizaciones desarrolladoras y usuarias de IA generativa es a implementar estándares altos de seguridad y cumplimiento normativo para proteger la privacidad, dignidad y seguridad de las personas.