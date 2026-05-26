Brutal: Dos familias se enfrentaron a machete y quedaron cinco personas heridas

Cinco heridos dejó enfrentamiento a machete entre dos familias en Antioquia. (Foto: Captura de video @BLUAntioquia 26 de mayo 2026)

Un violento enfrentamiento entre integrantes de dos familias alteró el orden público en el corregimiento de San Antonio de Pereira, en Rionegro, Antioquia; luego de que varias personas se atacaran con cuchillos y machetes en plena vía pública. El hecho dejó cinco heridos y obligó a una intervención masiva de la Policía.

La riña ocurrió cerca de la glorieta Sidney, en la vía hacia el sector de Pietrasanta, donde ciudadanos grabaron el momento en el que varios hombres y mujeres se enfrentaban violentamente bajo la lluvia, sin importar el tránsito constante de vehículos por la zona.

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Cinco personas resultaron heridas tras brutal enfrentamiento entre dos familias en Rionegro

Según Blu Radio, las imágenes difundidas en redes sociales generaron preocupación entre los habitantes del Oriente antioqueño debido a la agresividad del altercado y al uso de armas blancas durante la confrontación.

De acuerdo con las autoridades locales, cinco personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

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“Hasta el momento tenemos reporte de que las personas están estables de salud. Invitamos a la comunidad a la tolerancia, a dirimir esos conflictos de manera pacífica, a no entrar en esas vías de hecho donde no nos dejan sino consecuencias lamentables”, aseveró Jorge Cerón, subsecretario de Seguridad del municipio.

Desde la administración municipal destacaron la rápida reacción de las autoridades luego de que la emergencia fuera reportada a través de la línea 123.

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“Se logró una reacción inmediata por parte de la Policía Nacional, que desplegó cerca de 25 unidades para atender la situación, controlar el altercado y evitar consecuencias mayores”, aseguraron en un comunicado.

Hasta ahora no se conocen las causas que originaron la pelea entre las dos familias ni si algunas de las personas involucradas enfrentarán procesos judiciales o sanciones por lo ocurrido.