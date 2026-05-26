Denuncia: Restaurante de la comuna 13 habría sido estafado tras aceptar preparar almuerzos para equipo de fútbol durante tres días

Restaurante Pacífico 13 denunció presunta estafa por intermediaros que lo contrataron para almuerzos para equipo deportivo. (Foto: Cortesía / captura de pantalla)

Lo que comenzó como un acuerdo para alimentar a un equipo de fútbol mexicano terminó convertido en una denuncia pública por una presunta estafa en Medellín. El caso involucra a un restaurante de la comuna 13, a varias personas relacionadas con el fútbol aficionado y a amenazas posteriores denunciadas por el líder social Willington Cano, quien difundió el caso en redes sociales.

Según le dijo a PUBLIMETRO el administrador del restaurante Pacífico de la 13, todo comenzó cuando un hombre identificado como Ahmed Castrillón lo contactó para suministrar alimentación a una delegación deportiva procedente de México. El comerciante asegura que el acercamiento se dio aprovechando la confianza que existía entre ambos por asistir a la misma iglesia cristiana.

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Restaurante de la comuna 13 habría sido estafado por intermediarios luego de aceptar preparar alimentos para un equipo de fútbol mexicano

“El señor Ahmed Castrillón fue el que me hizo el contacto. Yo considero que se aprovechó de esa nobleza o de esa gentileza de uno”, relató Ancizar Palacios, administrador del restaurante.

De acuerdo con su versión y como comprobó este medio, inicialmente recibió un anticipo de 540.000 pesos mediante transferencia bancaria. El acuerdo incluía alimentación durante cuatro días para cerca de 39 personas entre jugadores y acompañantes.

El administrador explicó que el primer servicio se realizó el jueves, cuando tuvo que transportar los alimentos desde la comuna 13 hasta un hotel ubicado en El Poblado. Posteriormente, el viernes el grupo asistió directamente al restaurante y el sábado el servicio se trasladó hasta una cancha en Bello.

Sin embargo, cuando preguntó dónde era la entrega el domingo, le dijeron que ya no se necesitaban y asegura que al momento de cobrar el saldo comenzaron las evasivas. “Me decía que el dinero ya venía de México, que se lo habían enviado por Western Union, pero nunca apareció”, afirmó.

Según su testimonio, la deuda pendiente asciende actualmente a 1.300.000 pesos, sin contar gastos de transporte y otros costos logísticos asumidos durante los desplazamientos.

Palacios también pidió dejar constancia pública de que el restaurante nunca ha tenido inconvenientes con integrantes de la comunidad. “Soy una persona que me conoce todo el mundo aquí en Medellín y en Bello, soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y nunca he tenido problemas con nadie”, afirmó. Además, agregó: “Si algo me llega a acontecer o suceder, los causantes o uno de los sospechosos serían esa clase de personas”.

La situación tomó fuerza después de que el líder social de la comuna 13, Willington Cano, publicara videos denunciando públicamente el caso y señalando a algunas personas vinculadas al entorno futbolístico local.

Cano aseguró que conocía previamente a varios de los mencionados y afirmó que otras personas también habrían tenido inconvenientes similares. “Son personajes que le roban a la gente pobre”, dijo a PUBLIMETRO.

Tras las publicaciones, Cano denunció haber recibido mensajes intimidatorios y amenazas. Según relató, uno de los hombres involucrados le habría enviado mensajes con expresiones como “te voy a partir la cabeza” y “te voy a buscar”.

La respuesta de uno de los señalados

Uno de los mencionados públicamente fue Edison Ríos, árbitro aficionado y señalado de tener cercanía con Ahmed Castrillón. Durante una conversación telefónica con PUBLIMETRO, Ríos negó haber participado en contrataciones, pagos o acuerdos con el restaurante. “Yo con el señor del restaurante ni lo conozco”, afirmó.

Ríos aseguró que únicamente asistió a algunos partidos y sostuvo que cualquier situación deberá aclararse ante las autoridades judiciales. “Estoy esperando que esto llegue a la Fiscalía para comparecer”, dijo.

Posteriormente envió varios audios en los que insistió en que no le debe dinero a ninguna persona y advirtió posibles acciones legales contra quienes, según él, están haciendo acusaciones sin pruebas. “Las personas no pueden sacar a otros por redes sin argumentos ni pruebas”, expresó.

En otro audio, respondió a los cuestionamientos sobre las amenazas a Cano, manifestó: “Ese tema no lo voy a hablar porque eso sí lo voy a hablar en Fiscalía. Ya eso lo resuelvo y usted se va a dar cuenta por qué fue eso, porque tiene su connotación y la realidad es que lo que uno no puede negar, no lo niega, porque a uno lo están agrediendo. Si a usted lo agreden, usted sale muy herido porque son mentiras”.

PUBLIMETRO también intentó contactar al señor Ahmed Castrillón, pero no respondió.

Denuncias y tensión creciente en la comunidad

El administrador del restaurante evidenció que posee conversaciones, mensajes y otros elementos que respaldarían su versión de los hechos. Además, insiste en que el establecimiento está formalmente constituido y que el servicio sí fue prestado durante varios días.

Mientras tanto, el caso continúa generando tensión en la comuna 13, especialmente después de las denuncias públicas y las advertencias cruzadas entre las personas involucradas.