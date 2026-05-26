Nuevo ataque terrorista con explosivos deja tres heridos, los uniformados también recibieron varios disparos

Ataque a uniformados de la Policía en Pamplonita, Norte de Santander. (Foto: Captura de video @ColombiaOscura - 26 de mayo de 2026)

Un nuevo hecho violento sacudió a Norte de Santander este martes, 26 de mayo, luego de que una patrulla de la Policía fuera atacada con explosivos y ráfagas de disparos cerca del peaje de Pamplonita. El atentado dejó tres uniformados heridos y obligó al despliegue militar en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban controles sobre este corredor vial estratégico del departamento. En medio de las labores, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra la camioneta oficial en la que se movilizaban los policías.

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Ataque terrorista deja tres policías heridos en Norte de Santander

Según Blu Radios, tras la detonación, los responsables habrían abierto fuego desde una zona montañosa cercana, generando momentos de angustia entre conductores y habitantes que transitaban por el sector en ese momento.

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El atentado provocó una rápida reacción de las autoridades, mientras se activaban protocolos de seguridad y apoyo para atender a los uniformados afectados.

Según la información preliminar, los tres policías sufrieron lesiones, aunque ninguna de gravedad. Posteriormente fueron evacuados hacia centros médicos en Cúcuta para recibir atención especializada.

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Luego del ataque, tropas del Batallón de Infantería N.° 13 García Rovira llegaron al lugar con vehículos blindados para reforzar la seguridad y respaldar las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en la zona.