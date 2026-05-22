Comerciante le debe a 10 “gota a gota” y ahora teme por su vida tras constantes amenazas de muerte

Comerciante se endeudó por una fábrica de empanadas y ahora no puede trabajar. (Foto: Captura de pantalla el Ojo de la Noche 22 de mayo de 2026)

Comerciante tiene deuda con 10 "gota a gota" y teme por su vida

Un comerciante del occidente de Bogotá vive momentos de angustia luego de endeudarse con 10 “gota a gota”, lo que se terminó convirtiendo en una pesadilla marcada por amenazas de muerte, extorsiones y el temor permanente por la seguridad de su familia.

El hombre aseguró que inicialmente adquirió deudas por cerca de 20 millones de pesos, pero al no poder responder a tiempo a los pagos e intereses, los cobros comenzaron a multiplicarse y las intimidaciones se volvieron constantes.

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Comerciante se endeudó con 10 “gota a gota” y ahora no pude ni trabajar

“Yo inicialmente a ellos les debo 20 millones de pesos, pero no a uno solo. Me sobregiré con más de uno”, le relató al Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Según explicó, decidió acudir a esos préstamos para comprar una fábrica de empanadas que consideraba un negocio rentable. La inversión inicial habría sido de 30 millones de pesos y, con el dinero prestadomlogró ampliar la capacidad del negocio hasta valorizarlo en cerca de 50 millones.

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Sin embargo, asegura que el manejo de las deudas terminó llevándolo al colapso económico. “No supe mantener las cosas como era”, confesó.

La situación, según denuncia, escaló rápidamente. Afirma que diariamente recibe mensajes intimidatorios, audios y videos violentos enviados por los cobradores, quienes incluso amenazan con atacar a su hija menor de edad y a su madre.

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“Todos los días es una amenaza constante, videos fuertes con gente muerta, con armas. Que a mi hija y a mi mamá las van a matar”, aseguró.

El comerciante también relató que lleva más de diez días con la fábrica cerrada porque algunos de los prestamistas le prohibieron abrir el negocio hasta ponerse al día con intereses que, según dice, alcanzan el 20%. “Hace 10 días tengo la fábrica cerrada. En esos días he tenido múltiples amenazas de todo”, afirmó.

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Debido a la presión y al miedo, el hombre tuvo que abandonar el lugar donde vivía y asegura que ya no puede trabajar con normalidad. También manifestó sentirse afectado emocionalmente por la situación.

Según contó la mamá, los prestamistas tienen copias de sus documentos personales y utilizan esa información para ubicarlo y continuar con el hostigamiento.

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“Aquí en el teléfono guardo muchos audios y videos de todo lo que ellos dicen y supuestamente le hacen a uno”, expresó la madre del prestamista.

El comerciante sostiene que intentó buscar acuerdos de pago, pero afirma que cuando cumple con uno de los cobradores, los demás intensifican las presiones. “Es una cadena. Ellos están coordinados”, aseguró.

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Ante la gravedad de las amenazas, el hombre pidió intervención urgente de las autoridades para poder retomar su trabajo y encontrar una salida a las deudas sin poner en riesgo su vida ni la de su familia. “Lo único que quiero es poder trabajar y pagar lo que debo, pero también que mi familia vuelva a vivir tranquila”, concluyó.