Encuesta Invamer: Iván Cepeda frenó su crecimiento pero arrasaría en todos los escenarios de segunda vuelta

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se consolida como el principal favorito para ganar las elecciones presidenciales de 2026. Según la más reciente encuesta de la firma Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, el aspirante oficialista derrotaría a cualquier contrincante en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, los datos advierten un estancamiento en su crecimiento electoral durante la primera vuelta, un factor que ha permitido a la derecha reacomodarse y acortar de manera drástica una distancia que hace pocos meses parecía insalvable.

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A diez días de la apertura de las urnas, el camino hacía la Casa de Nariño evidencia a un país partido en dos. El estudio, aplicado a 3.800 personas en 152 municipios, confirma que el progresismo mantiene una base sólida, pero insuficiente para liquidar el pleito en primera vuelta.

El techo de Iván Cepeda frente al salto de la derecha

En el escenario principal con los doce candidatos en contienda, Cepeda obtiene un 44,6 % de la intención de voto. La cifra representa un avance marginal del 0,3 % frente a la medición de abril, lo que indica que su candidatura tocó un techo temporal. Al no superar la barrera del 50 %, el balotaje se hace inminente.

El principal beneficiado de este freno es el abogado Abelardo de la Espriella, candidato por Defensores de la Patria, quien escaló 10 puntos porcentuales en un solo mes para ubicarse en el segundo lugar con un 31,6 %. Esta dinámica deja rezagada a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien cayó al 14 % (5,8 puntos menos que en abril).

La contienda polarizada terminó por asfixiar al centro político, que pierde cualquier posibilidad matemática de entrar en la disputa. Sergio Fajardo registra apenas un 2,4 % y la exalcaldesa Claudia López cae al 2,2 %, confirmando que el electorado está decantando su voto útil hacia los extremos.

Encuesta Invamer mayo 2026

Victorias en segunda vuelta: un margen que se encoge

Cuando Invamer proyecta los duelos directos para la segunda vuelta, Iván Cepeda resulta ganador indiscutible en todos los frentes. No obstante, las tendencias alertan sobre una elección cada vez más apretada si su rival es el candidato de Defensores de la Patria.

Si el enfrentamiento definitivo fuera entre Cepeda y De la Espriella, el actual líder del Pacto Histórico obtendría el 52,4 % de los sufragios, frente al 45,3 % del abogado. Aunque es una victoria clara de 7,1 puntos, la brecha se ha cerrado de forma acelerada: en febrero de 2026, la ventaja de Cepeda sobre este mismo rival era de contundentes 22 puntos porcentuales.

En caso de que la derecha logre meter a Paloma Valencia en la segunda vuelta, el candidato oficialista también se impondría con un 52,8 % frente al 44,3 % de la congresista. Aquí la diferencia es de 8,5 puntos, un leve aumento respecto a la medición de abril, lo que ratifica que Valencia es una rival menos competitiva para Cepeda en la recta final.

Encuesta Invamer mayo 2026

Triunfo aplastante sobre las cartas de centro

Donde el candidato de izquierda no enfrenta resistencia alguna es en los escenarios contra figuras moderadas o de centro. Si Cepeda compitiera por la Presidencia contra Sergio Fajardo, arrasaría con un 62,1 % de los votos, dejando a su oponente con un 33,7 % (una paliza de más de 28 puntos).

Un panorama idéntico se dibuja frente a Claudia López. En este choque hipotético, Cepeda escala hasta el 64,8 % de la intención de voto, frente a un escaso 28,5 % de la exmandataria capitalina, siendo además el único escenario donde el voto en blanco supera el 5 % (ubicándose en 6,7 %).

La maquinaria gubernamental y el voto cruzado

El desempeño de Iván Cepeda está atado directamente a la percepción sobre el gobierno actual. Invamer reveló que el presidente Gustavo Petro mantiene una favorabilidad del 45,8 %, una cifra que se calca casi con exactitud en la intención de voto de Cepeda para la primera vuelta.

La batalla por la Presidencia se definirá en el terreno del rechazo o la continuidad. Según la encuestadora, el 48,4 % de los ciudadanos consultados asegura que votará por un candidato de oposición, mientras que el 47,9 % respaldará a un aspirante afín al actual Ejecutivo. Con un 61,4 % del censo electoral asegurando que “definitivamente sí votará”, la capacidad del Pacto Histórico para movilizar a ese 10,5 % de indecisos en regiones clave como Bogotá, el Pacífico y el Caribe será lo que determine si Iván Cepeda logra mantener su invicto hasta el día definitivo.