“He estado toda la semana recorriendo las calles de Bogotá”: María José Pizarro se defendió de señalamientos por vandalización de sede de Paloma Valencia

María José Pizarro, senadora y jefe debate de Iván Cepeda. (Foto: Archivo / Captura de video @papoaminCD 22 de mayo de 2026)

María José Pizarro se defendió de señalamientos por vandalización de sede de Paloma Valencia

María José Pizarro respondió a los cuestionamientos hechos por el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amin, quien insinuó una posible relación entre su presencia en una movilización y los actos vandálicos registrados contra la sede política de Paloma Valencia.

Amin publicó en sus redes sociales dos videos en los que aparece y cuestionó a través de un mensaje lo que hacía Pizarro en el lugar.

También le puede interesar: “Empezando tardíamente”: Petro anunció que iniciaron lo estudios del tren interoceánico que propuso

María José Pizarro se defendió de señalamientos tras vandalización de sede de campaña de Paloma Valencia

“¿Qué hacía la senadora María José Pizarro en la marcha que vandalizó la sede de nuestra candidata Paloma Valencia? El país necesita YA una explicación”, escribió Amin en sus redes sociales.

Tras el mensaje, la congresista rechazó cualquier relación con los hechos y cuestionó que se intentara vincularla sin presentar pruebas directas.

Lea también: Caso Yulixa Toloza: Juez envió a la cárcel a los dos capturados en Cúcuta por intentar ocultar el vehículo

“¿Cuáles son las pruebas para hacer semejante asociación?”, respondió Pizarro y aseguró que este tipo de publicaciones alimentan la desinformación y pueden generar consecuencias graves en medio del clima político actual.

“Eso es precisamente lo que buscan, relacionar hechos de manera irresponsable y alimentar la desinformación sin medir consecuencias. He estado toda la semana recorriendo las calles de Bogotá, como siempre, de cara a la gente y en ejercicio legítimo de la política y la democracia”, escribió.

Puede leer: Paloma Valencia tildó de “absurdo” a Noticias Caracol por liderato de Iván Cepeda en encuesta

Sin embargo, el presidente del Concejo insistió en sus señalamientos y aseguró que los videos publicados serían suficientes para sustentar sus cuestionamientos.

“¿No le parece prueba suficiente los videos? ¿Acaso no es usted? ¿Esos videos no son del día de hoy en la marcha que vandalizó la sede de campaña de Paloma Valencia?”, contestó Amin en la misma discusión pública.