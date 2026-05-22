Paloma Valencia tildó de “absurdo” a Noticias Caracol por liderato de Iván Cepeda en encuesta

Paloma Valencia se ha consolidado como una de las figuras más influyentes, vehementes y determinantes del panorama político colombiano actual. La mujer ha sabido construir una identidad política propia siendo reconocida por ser una voz firme, elocuente y disciplinada de la oposición. Para este 2026 Valencia buscará convertirse en la próxima presidenta de Colombia, convirtiéndose así en una de las cartas más fuertes en este panorama político, siendo principalmente apoyada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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A pocos días de las próximas elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, Caracol TV reveló una de las más recientes encuestas de Ivamer en las que se Iván Cepeda lidera la intención de voto:

- iván Cepeda: 44,6%

- Abelardo de la Espriella: 31,6%

- Paloma Valencia: 14,0%

- Sergio Fajardo: 2,4%

- Claudia López: 2,2 %

Ante el hecho Paloma Valencia no guardó silencio y se refirió a los resultados de la encuesta expuestos por Caracol Televisión asegurando: “Invamer Noticias Caracol es inverosímil; dos desproporciones: 1. Cepeda está al borde de ganar en primera: es falso. 1. Cepeda gana la presidencia en dos escenarios de segunda vuelta; es falso. ¡De la mano de Dios y de los colombianos vamos a ganar!“.

Luego de sus declaraciones, varios de los seguidores de Paloma Valencia no dudaron en apoyarla, dejando claro que la verdadera decisión se conocerá el próximo 31 de mayo, pues cuenta con varios ciudadanos que apoyan su candidatura.

¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?

El esposo de Paloma Valencia es Tomás Rodríguez, un economista, académico y profesor universitario, con quien conforma uno de los hogares más estables de la esfera pública nacional. A diferencia de la fuerza y la alta exposición mediática que caracterizan el día a día de Valencia, Rodríguez ha optado por mantener un perfil mucho más discreto, alejado por completo de los micrófonos y los debates políticos. Tomás se ha convertido en el soporte clave de la líder del Centro Democrático en su faceta más íntima, compartiendo la crianza de su pequeña hija, Amapola, y demostrando que detrás de las grandes figuras de la política también hay espacios de total reserva y tranquilidad familiar.