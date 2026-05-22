“Empezando tardíamente”: Petro anunció que iniciaron lo estudios del tren interoceánico que propuso

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto: Presidencia / tomada de Twitter @petrogustavo 22 de mayo de 2026)

El presidente de Gustavo Petro anunció el inicio de estudios para desarrollar un tren interoceánico en Colombia, una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas planteadas por su Gobierno y que busca conectar el océano Pacífico con el Atlántico.

El mandatario hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde aseguró que el proyecto comenzó “tardíamente”, a un poco más de dos meses de entregar el poder, y reiteró que la futura red férrea del país debe tener un enfoque interoceánico.

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Petro insiste en la construcción del tren interoceánico antes de salir de la presidencia

“Empezando tardíamente los estudios del proyecto de tren interoceánico más corto posible en Colombia”, escribió Petro en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, sostuvo que “todas las líneas estructurantes de la red férrea nacional, que se construirán en los siguientes años, deben tener como criterio fundamental, el que sean interoceánicas”.

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La propuesta contempla un corredor férreo que permitiría unir ambos océanos atravesando el Chocó, con el objetivo de fortalecer el comercio internacional y crear una alternativa logística frente al Canal de Panamá.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, el proyecto que propone Petro tendría una extensión aproximada de 270 kilómetros e incluiría la construcción de puertos en ambos extremos del corredor ferroviario.

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El anuncio del mandatario se produjo después de que, durante un evento público en Quibdó, el presidente cuestionara la falta de respaldo institucional al proyecto desde el Ministerio de Transporte.

“Imagínense solo eso, porque mi Ministerio de Transporte no me acompañó”, afirmó Petro al referirse a la propuesta del tren interoceánico.

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En esa misma intervención, el mandatario aseguró que Colombia tiene la posibilidad de “unir los dos océanos con un ferrocarril”, acompañado de infraestructura tecnológica y logística.

Por ahora, el tren interoceánico continúa en fase preliminar y dependerá de estudios técnicos, ambientales y financieros para determinar su viabilidad y eventual ejecución.