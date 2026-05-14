Revelan preocupantes videos de Yulixa Toloza en centro estético de Venecia antes de su desaparición

Tras varias horas de búsqueda, el paradero de Yulixa Toloza —la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento del barrio Venecia en el sur de Bogotá— sigue siendo incierto. Sus familiares han empezado a difundir una imagen con su rostro y les han pedido a los ciudadanos que los contacten si dan con su paradero.

(Lea más sobre este caso dando clic en: Hallaron a otra paciente encerrada bajo llave en el consultorio de Venecia donde desapareció Yulixa Toloza).

Además, se conoció un impactante video de Yulixa en el cual se observa el delicado estado de salud en el que se encontraba antes de desaparecer.

En las imágenes, que fueron tomadas por una de sus amigas, se observa que la mujer se nota desorientada y pálida. Una persona le limpia la cara con un pañito, mientras ella tiene la mirada perdida.

Los dos videos que muestran el estado de salud de Yulixa

“Yulixa, Yulixa, respire normal”, le dice la voz de una mujer, mientras se ve cómo ella se encuentra confundida y casi no logra parpadear. Después empieza a hacer un sonido que despierta el temor de las personas que están con ella. Ante el evidente malestar de la mujer, le piden que se acueste en una camilla.

En otro video se ve cómo una persona le da de comer una especie de sopa. En la grabación, ella logra recibir la comida, pero se ve bastante pálida. Además, se escucha la voz de un sujeto que al parecer era uno de los médicos del establecimiento. le dice el hombre. Sin embargo, en las imágenes no se alcanza a ver si ella consigue contestarle.

Las grabaciones ya están en manos de las autoridades y se espera que sirvan como material probatorio para que se adelanten las respectivas investigaciones del caso. Por lo pronto, se conoció que la Policía y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hicieron una visita al lugar y encontraron a otra paciente, que fue atendida por la Secretaría de Salud y enviada a un centro asistencial.