Esta es la dueña de clínica estética donde desapareció Yulixa Tolosa tras procedimiento: no se conoce su paradero

En medio de la incertidumbre por el paradero de Yulixa Tolosa, mujer de 52 que desapareció tras someterse a una cirugía estética en una clínica irregular, se conoció recientemente quien sería la dueña del lugar, llamado Beauty Láser M. L.

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No se sabe donde está la dueña

El establecimiento estaba ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá en la Autopista Sur #51D - 43 y operaba en el tercer piso de un edificio. La propietaria es una mujer de 30 años de nacionalidad venezolana llamada María Fernanda Delgado, quien también vivía en el mismo piso donde estaba la clínica.

“Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente; cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada. Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada”, afirmó Yansen García, dueña del edificio.

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Operaba sin avales requeridos

La mujer promocionaba el centro estético en redes sociales como Instagram y Tiktok, y ofrecía servicios como plasma facial, dermapen, lipotransferencia y el contratado por Tolosa, lipólisis láser. Además, incluía la posibilidad de alquilar una habitación de recuperación para las pacientes.

Por medio de sus videos, Delgado mostraba diferentes certificados de estudio, sin embargo, según Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, el lugar ofrecía procedimientos invasivos sin contar con el aval requerido por las autoridades.

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Otra mujer afectada

Actualmente continúa la busqueda de Yulixa Tolosa entre clamores de su comunidad y la preocupación por su vida, después de que manifestara sentirse mal de salud y fuera sacada de la clínica por dos personas desconocidas.

Cabe señalar que, en el operativo adelantado por las autoridades tras el reporte de la desaparición de Tolosa fue hallada otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético realizado días antes, sin supervisión médica permanente, lo que incrementa las alarmas sobre lo que le pudo haber sucedido a la mujer de 52 años.