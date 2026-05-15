Revelan estado de salud de mujer encontrada en clínica estética donde desapareció Yulixa Tolosa

Entre los distintos detalles que se han revelado sobre el centro estético Beauty Láser M. L. tras la desaparición de Yulixa Tolosa, uno de los más sorprendentes fue el hallazgo de otra paciente en ese establecimiento. La mujer, de 34 años, estaba encerrada en una de las habitaciones del inmueble y, al parecer, se recuperaba de un procedimiento estético.

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Fue trasladada a un centro asistencial

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, señaló que la mujer se encuentra estable en un centro asistencial, y contó que aún no se tienen más detalles de su caso.

Actualmente continúa la búsqueda de Yulixa, que no fue encontrada en esa intervención de las autoridades con la ayuda del cuerpo de bomberos, y de quien no se conoce su paradero después de avisar que se sentía mal tras el procedimiento.

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La incógnita sobre el paradero de Yulixa

La denuncia sobre la desaparición de Yulixa inicialmente fue divulgada por sus propias amigas, quienes la acompañaron durante el procedimiento y advirtieron múltiples irregularidades.

Al parecer, su intervención iba a ser ambulatoria, pero la paciente se sentía mal y se veía afectada. “Estaba muy pálida, con los labios morados y le faltaba muchísimo el aire”, advirtió una de sus amigas en conversación con Noticias Caracol. Por su estado, se quedó una noche en el establecimiento y tuvieron que pagar dinero extra por su estadía allí.

Imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos, revisadas por la Policía, permiten ver por última vez a Yulixa, quien no se encontraba bien de salud. Al parecer, la mujer fue sacada del lugar por dos hombres a las 7:44 de la noche, y se la llevaron en un vehículo particular que continuó por la Autopista Sur.