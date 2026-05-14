Centro estético de Venecia donde desapareció una mujer no habría tenido autorizaciones de la Secretaría de Salud

Yulitxa Toloza fue reportada como desaparecida tras entrar al centro estético en el barrio Venecia de Bogotá

Tras el operativo de la Policía Judicial que se adelantó en el centro estético del barrio Venecia, donde fue vista por última vez una mujer de 52 años identificada como Yulixa Toloza, las autoridades informaron que ese establecimiento no tenía autorización de la Secretaría de Salud para operar tal y como lo venía haciendo.

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“Básicamente, lo que nosotros debemos entender es que para prestar servicios invasivos se debe contar con unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas que deben ser verificadas y certificadas por la Secretaría de Salud”, explicó la alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante.

Adicionalmente, advirtió que si bien están esperando que la Secretaría de Salud se pronuncie sobre la operación de este centro estético, los servicios invasivos que prestaban no estaban avalados por las autoridades sanitarias.

Sus amigas alertaron a las autoridades

La denuncia inicialmente fue divulgada por sus propias amigas, quienes la acompañaron durante el procedimiento y advirtieron múltiples irregularidades.

Según indicó, la intervención que iban a hacerle a Yulia debía durar alrededor de dos horas e iba a ser ambulatoria. Sin embargo, ella ingresó en la mañana y solo tuvieron noticias suyas hasta la 1 de la tarde. A las 4 de la tarde una de sus allegadas consiguió verla.

“Estaba muy pálida, con los labios morados y le faltaba muchísimo el aire”, advirtió una de sus amigas en conversación con Noticias Caracol.

Al parecer, les señalaron que debía permanecer durante la noche en el establecimiento, con lo cual tuvieron que pagar dinero extra.

Después de que las denuncias se hicieron públicas, la Policía no solo hizo una intervención en el establecimiento en el barrio Venecia, sino que también activó los respectivos protocolos para dar con el paradero de la Yulixa.