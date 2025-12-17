Padre de Jaime Esteban Moreno, entre lágrimas, habló de la primera Navidad sin su hijo, “no lo van a poder matar en mi corazón”

Durante la noche de Halloween, es decir, el pasado 31 de octubre, Jaime Esteban Moreno perdió la vida a sus 20 años de edad, luego de que fuera agredido de manera brutal por tres personas al salir de un establecimiento y por ende, celebrar la noche de disfraces en compañía de otro de sus amigos.

El hecho, que ha generado indignación, trajo consigo que las autoridades capturaran a los respectivos responsables, quienes ya se encuentra respondiendo por el delito de homicidio doloso agravado para el caso de Juan Carlos Suárez, que como se observa en los videos, golpea de manera reiterada a Jaime Esteban. Cabe resaltar que las dos mujeres que lo acompañaban también están siendo imputadas, pues algunas versiones denotan que una de ellas insistió para que Suárez siguiera golpeando a Jaime Esteban.

El deceso de Jaime Esteban, por supuesto, ha traído un dolor inmenso para su familia, sus padres y su hermano, quienes le dieron el último adiós, mientras que piden justicia a las autoridades por lo ocurrido. Ahora, luego de más de un mes de este doloroso hecho, el padre de Jaime Esteban, Jaime Alberto, estuvo haciendo parte del podcast de Rafael Poveda, donde aseguró que la Navidad y el Año Nuevo no serán las mismas:

“Eso es lo más triste porque los días se hacen eternos y las fechas quisiera uno que no llegaran (...) Cada segundo de mi vida y lo único que recuerdo es el amor con lo que lo concebimos, el amor con el que lo tuvimos, el amor con el que vivimos y todas las manifestaciones de cariño, no me quedó nada por darle, le di todo el amor que tenía. Y si tuviese 100 años, tengo 100 años más de amor para darle, recuerdo el cariño, el amor, es lo que recuerdo siempre, en el único lugar en el que no lo van a poder matar, es en mi corazón“, fueron las declaraciones expuestas por parte del padre de Jaime Esteban Moreno.

En medio de la misma entrevista también estuvo presente el hermano de Jaime Esteban, David Moreno, quien en medio de la tristeza aseguró que para Navidad y Año Nuevo estará visitando a su hermano: “que en Navidad no lo voy a poder abrazar, que el 24 y el 25 voy a ir al cementerio para decirle feliz Navidad a una lápida y no a mi hermano”.