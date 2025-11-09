Defensa de Juan Carlos Suárez habría mentido en el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno

Juan Carlos Suárez en audiencia de imposición de medida de aseguramiento. (Foto: Captura de audiencia 6 de noviembre 2025)

El caso por el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo dio un nuevo giro. La defensa del principal acusado, Juan Carlos Suárez Ortiz, habría mentido ante la justicia durante una audiencia reciente.

Según denunció el abogado Camilo Iván Rincón a Caracol Tv, representante de la familia de la víctima, los defensores del procesado afirmaron falsamente que Suárez Ortiz seguía vinculado a la Universidad de los Andes, con el fin de obtener beneficios judiciales y evitar su reclusión en un centro penitenciario.

Universidad de los Andes desmiente esa versión

Una certificación oficial de la Universidad de los Andes confirmó que Suárez Ortiz no pertenece a la institución desde el 9 de diciembre de 2023, fecha en la que terminó su segundo semestre de pregrado.

El documento contradice directamente lo dicho por la defensa ante el juez.

“Esta es una estrategia para evitar la medida de aseguramiento, pero está claro que Suárez Ortiz representa un peligro para la sociedad”, afirmó el abogado Camilo Iván Rincón, quien exige detención preventiva para el acusado.

Intento de manipular el proceso judicial

De acuerdo con la defensa de la víctima, la información falsa buscaba mostrar al procesado como un estudiante activo y responsable, generando una imagen favorable frente al juez. Sin embargo, la evidencia entregada por la universidad deja en claro un intento de manipular el proceso judicial.

Suárez Ortiz enfrenta cargos por homicidio agravado y, según el Ministerio Público, existen riesgos de fuga y obstrucción de la justicia.

De igual forma, las autoridades también buscan a Ricardo Rafael Suárez Castro, de 27 años y oriundo de Cartagena, identificado como segundo atacante en los hechos ocurridos el 31 de octubre cerca del Before Club, en Barrios Unidos.

Cierre temporal del Before Club

Aunque el establecimiento Before Club no está implicado directamente en el homicidio, fue cerrado temporalmente por la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana de Bogotá.

El cierre se dio tras hallar irregularidades administrativas y sanitarias, dentro de los operativos de control a la vida nocturna de la capital.

Ciudadanos exigen justicia y transparencia

La comunidad de Barrios Unidos expresó indignación ante la posible mentira en el proceso judicial.

“Si la defensa mintió, debe responder. No se puede manipular la verdad para proteger a un homicida”, dijo una vecina del sector que vio cómo quedó Jaime Esteban Moreno tras el ataque.

El caso de Jaime Esteban Moreno reabre el debate sobre la seguridad en Bogotá, la ética judicial y el control a los escenarios nocturnos donde han ocurrido hechos violentos en los últimos meses.