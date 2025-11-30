Al cumplirse un mes de la trágica muerte del joven Jaime Esteban Moreno su hermano revela detalles de cómo reconocieron su cadáver

A un mes de la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, su familia continúa lidiando con un dolor que no encuentra alivio. Aunque los dos presuntos responsables de la brutal agresión están detenidos, el caso sigue marcado por interrogantes que mantienen en vilo a los familiares, a las autoridades y a la opinión pública. En este contexto, ha sido su hermano David Moreno quien, con la voz quebrada a Blu Radio, ha decidido compartir detalles de la madrugada en la que debieron reconocer el cuerpo del joven, un episodio que describe como “imposible de borrar”.

También le puede interesar:Detalles de la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo implicado en asesinato del estudiante de Los Andes

David rememora que la noche previa a la tragedia transcurrió con normalidad. Jaime llegó tarde a casa, pero aún así alcanzaron a conversar y a escuchar algo de música, como tantas veces lo habían hecho. Ese momento, aparentemente cotidiano, terminó siendo el último encuentro entre hermanos. Lo que vino después fue una secuencia de horas marcadas por la incertidumbre y el temor. La madre de Jaime no pudo dormir, inquieta por un presentimiento difícil de explicar, mientras David revisaba el teléfono una y otra vez hasta las tres de la madrugada, esperando un mensaje que nunca llegó.

Muerte de estudiante de Los Andes: revelaciones de su hermano aumentan el misterio del caso

El silencio se rompió cuando un amigo contactó a la familia para alertarles que Jaime estaba en un hospital tras haber sido atacado. Ese aviso marcó el inicio de una carrera desesperada hacia un desenlace que nadie quería enfrentar. Al llegar al centro médico, David recuerda un ambiente tenso, cargado de miradas que anunciaban algo grave. Sin embargo, nada los preparó para la noticia confirmada por los médicos: Jaime había fallecido debido a la brutal golpiza que recibió.

El momento de reconocer el cuerpo ha sido, según David, el más desgarrador de su vida. Describió que el rostro de su hermano estaba tan afectado que le resultó difícil reconocerlo. “No parecía él”, dijo al narrar un instante que lo acompaña cada noche. El impacto fue tal que, por momentos, creyó que estaba viendo a otra persona. La magnitud de las lesiones fue corroborada por la juez del caso, quien afirmó durante una de las audiencias que pocas veces había tenido frente a sí un dictamen con daños tan contundentes y concentrados en zonas vitales como el pecho, el abdomen y la cabeza.

Mientras la investigación avanza, la Fiscalía continúa apoyándose en testimonios clave y en los informes médicos que detallan la saña de la agresión. Los presuntos responsables, Juan Carlos Suárez y Ricardo González, fueron imputados y permanecen bajo medida de aseguramiento mientras se reconstruyen los últimos minutos de vida del estudiante. Su captura ha traído cierto alivio a la familia, pero no calma.

En medio del duelo, David reconoce que el silencio ha sido una forma de protegerse. Sin embargo, también entiende que su testimonio puede ayudar a dimensionar la tragedia. Jaime, disciplinado y dedicado a su intercambio académico, salió una noche sin imaginar que no volvería. “Cuando uno quiere tanto a un hermano, es imposible aceptar que algo así pueda pasar”, afirmó, dejando claro que, más allá del proceso judicial, el vacío que dejó su ausencia es irreparable.