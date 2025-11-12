Las conmovedoras palabras del papá de Jaime Esteban Moreno: “Todavía no hemos podido procesar lo que sucedió”

Doce días después del homicidio de Jaime Esteban Moreno, el país sigue pendiente de las audiencias que depararan el futuro de los dos jóvenes identificados como presuntos asesinos. El hecho violento se dio en la madrugada del 31 de octubre, cuando una brutal golpiza por parte de varias personas, ocurridad a las afueras de la discoteca Before Club, dejó a Moreno con heridas de gravedad, ocasionándole la muerte tras varias horas.

En una entrevista de Noticias Caracol, publicada poco antes de la audiencia para definir si Juan Carlos Suárez, uno de los implicados, va a la cárcel, el padre de la víctima afirmó que él y su familia estaban compungidos: “todavía no hemos podido procesar lo que sucedió. Hemos recibido mucha colaboración. Nos hemos refugiado mucho en la fe”.El hombre añadió que la mamá de Jaime Esteban está “muy dolida” y se encuentra “ad portas del desespero”.

Lea también: Rescatan a 20 colombianos que fueron víctimas de trata de personas con falsas ofertas laborales en Camboya

Jaime Alberto Moreno aseguró que la justicia ha actuado con celeridad y recalcó: “Lo único que esperamos es las medidas intramurales a los detenidos, que no observemos la más mínima posibilidad de que evadan a la justicia”.

Entre lágrimas

En un punto de la conversación, cuando le preguntaron por cómo era su hijo, el papá dijo, mientras se le salían las lágrimas, que Jaime Esteban estaba en la etapa más feliz de su vida y que esaba muy orgulloso de estudiar en la universidad de Los Andes. “Era brillante en sus actividades, con mucho reconocimiento en la universidad”.

Actualmente hay dos hombres siendo judicializados por el caso del estudiante de 20 años. Juan Carlos Suárez, de 27 años, y Ricardo González, de 22 años. A ambos jóvenes se les imputó el delito de homicidio agravado y se enfrentan a una pena de entre 44 y 50 años de prisión.

La audiencia de Ricardo González empezó ayer, continuó hoy, 12 de noviembre después de ser suspendida el día de ayer, pero aún no se conoce el resultado pues otra vez la pausaron. El presunto atacante estuvo prófugo unos días en Cartagena y posteriormente se entregó a las autoridades de forma voluntaria.