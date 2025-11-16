Revelan cuál sería el golpe definitivo y quién lo propinó: confirman la causa de muerte de Jaime Esteban Moreno

En audiencia judicial, la jueza sexta penal municipal de Bogotá con función de control de garantías aseguró que fue Rafael Ricardo González Castro quien propinó el golpe mortal que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 31 de octubre, luego de una salida a una fiesta de Halloween en la capital del país.

También le puede interesar:Detalles de la audiencia de medida de aseguramiento contra Ricardo González, segundo implicado en asesinato del estudiante de Los Andes

Según la togada, las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que Jaime Esteban fue brutalmente agredido por Juan Carlos Suárez Ortiz y Rafael Ricardo González, los dos implicados hasta el momento en el homicidio. Sin embargo, fue González quien habría ocasionado la caída que dejó al joven en estado de inconsciencia, del cual nunca volvió a despertar.

Homicidio de estudiante de Los Andes: juez confirma golpe fatal y ordena prisión al segundo implicado

El ataque se registró en plena vía pública de la localidad de Barrios Unidos, tras la salida de la discoteca Before Club. La jueza calificó la golpiza como un acto de “extremo máximo de crueldad”, señalando que la brutalidad de los golpes dejó a la víctima sin posibilidad alguna de defenderse.

“Se genera ese acto de inconsciencia; él ya no se vuelve a despertar después del golpe del señor Ricardo”, precisó la funcionaria judicial en la audiencia. Además, enfatizó que fue González quien provocó la caída “de la que no se volvió a levantar jamás” el joven de 20 años, quien falleció horas después en el Hospital Simón Bolívar debido a la gravedad de las lesiones.

📌 Así fue el ataque

La Fiscalía General de la Nación presentó una detallada reconstrucción de los hechos. Cerca de las 3:25 a. m., en la calle 64 con carrera 15, Moreno caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por Suárez, quien le dio un golpe en la nuca, haciéndolo caer al suelo. Testigos señalan que minutos después, los agresores regresaron, presuntamente alentados por una mujer que los acompañaba.

Aunque un amigo de la víctima intentó intervenir y detener la golpiza, los procesados volvieron a abalanzarse sobre Jaime Esteban, ya en un estado de clara indefensión. La fiscal relató que, cuando el joven trataba de ponerse en pie, una fuerte patada, atribuida a González, lo dejó nuevamente en el suelo, asegurando su vulnerabilidad total frente a los ataques.

La agresión continuó con patadas dirigidas principalmente a la cabeza, pese a que Moreno presentaba abundante sangrado por nariz, boca y ojos, así como signos de asfixia con su propia sangre. Todo esto, de acuerdo con la acusación, configuraría un acto de violencia intencional y desproporcionado.

⚖️ Medida de aseguramiento

Ante la contundencia de los elementos probatorios, el despacho judicial decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rafael Ricardo González Castro. El procesado fue imputado por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, el cual podría implicar una pena entre 400 y 600 meses de prisión.

Mientras continúa el proceso penal, la familia y comunidad universitaria exigen justicia por la muerte del joven estudiante, cuyo caso ha generado gran indignación en Bogotá y en el país.