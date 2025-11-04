La familia de Jaime Esteban Moreno aseguró que no buscarán tomar medidas legales contra el bar

La familia de Jaime Esteban Moreno, joven que perdió la vida durante la noche de Halloween en el norte de Bogotá, rompió el silencio para pedir respeto por la investigación que adelantan las autoridades. En entrevista con La FM, su tío, Luis Alfonso Jaramillo, reiteró el llamado a no interferir en el proceso que lideran la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“No queremos entorpecer el proceso”, afirmó Jaramillo, al asegurar que la familia solo conoce la información difundida públicamente. Según explicó, han seguido los avances del caso a través de los medios y confían plenamente en que las instituciones esclarecerán lo ocurrido.

La familia pide prudencia y enfoque en los responsables

El tío de la víctima fue enfático al señalar que la familia ha decidido concentrarse en los cuatro señalados por la agresión, tres de los cuales ya fueron capturados y uno se encuentra en proceso de legalización de captura. “Ese es nuestro objetivo hoy”, sostuvo. Asimismo, descartó que existan intenciones de emprender acciones legales contra los organizadores del evento de Halloween o los dueños del bar donde el joven estuvo antes de los hechos.

“No tenemos ningún interés con el bar ni con los organizadores del evento”, recalcó Jaramillo, quien precisó que la muerte de Jaime Esteban ocurrió fuera del establecimiento. “La prioridad es que las autoridades determinen las responsabilidades directas”, añadió.

Lo que se sabe del ataque

De acuerdo con los videos de seguridad, Jaime Esteban y un amigo salieron del establecimiento para evitar un altercado y caminaron por la calle 64 hacia la carrera 15. “Seguramente querían alejarse del problema”, narró el tío. Sin embargo, fueron alcanzados una cuadra más adelante, donde se produjo la agresión que terminó en tragedia.

Las autoridades confirmaron que el principal implicado, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, también es estudiante de la Universidad de los Andes, aunque no tenía relación previa con la víctima. “Sabemos que era estudiante también de los Andes, de otra carrera”, explicó Jaramillo, quien insistió en que ambos pertenecían a círculos sociales distintos y nunca coincidieron académicamente.

Un joven dedicado y apasionado por el estudio

El familiar describió a Jaime Esteban como un joven tranquilo, disciplinado y enfocado en su formación profesional. “Dedicado a lo que debería ser su juventud: prepararse, estudiar y compartir con sus amigos”, recordó. Contó además que tenía talento para la programación, pasión por el ajedrez y era fiel seguidor del equipo Independiente Santa Fe.

“No nos sentimos solos”: el mensaje final de la familia

Antes de finalizar la entrevista, Jaramillo agradeció las muestras de solidaridad que han recibido de la comunidad y de los medios de comunicación. “No nos sentimos solos, eso es lo que hemos entendido de todo esto”, expresó.

La familia confía en que el proceso judicial permitirá esclarecer los hechos y sentar un precedente para evitar futuras tragedias. “Queremos que este caso deje una lección aprendida”, concluyó, reiterando su llamado a la prudencia y al respeto por la investigación.