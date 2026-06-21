“COLOMBIA SE SALVÓ”: Gobernador de Antioquia celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, celebró la elección de Abelardo De la Espriella como presidente electo

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial y celebró la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como nuevos mandatarios del país.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental aseguró que la victoria de la fórmula presidencial representa un triunfo para Antioquia y para Colombia.

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Andrés Julián Rendón celebró la elección de Abelardo De la Espriella como presidente electo

“¡ANTIOQUIA RESISTIÓ Y COLOMBIA SE SALVÓ!”, escribió el gobernador en el mensaje con el que felicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Rendón agregó: “En esta tierra no pega el comunismo. Desde Antioquia deseamos sabiduría y acierto en la responsabilidad de conducir los destinos de Colombia. Que Dios los ilumine en cada decisión”.

El gobernador también manifestó la disposición del departamento para trabajar de manera coordinada con el nuevo Gobierno Nacional y aprovechó para plantear varios temas que, a su juicio, requieren atención prioritaria.

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En materia de seguridad, pidió “recuperar la confianza, reactivar las órdenes de captura y los procesos penales suspendidos contra integrantes de Farc, Clan del Golfo y ELN”, además de respaldar a la Fuerza Pública con “capacidades y certezas jurídicas”.

Frente al sistema de salud, solicitó saldar las deudas que mantienen las EPS intervenidas con hospitales y clínicas para garantizar una atención oportuna a los pacientes.

Asimismo, hizo un llamado a reactivar programas de vivienda como Mi Casa Ya, al considerar que impulsan el empleo y el crecimiento económico.

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En cuanto al sector energético, recordó el papel estratégico de Hidroituango para el país. “En Antioquia está Hidroituango, de propiedad mayoritariamente de la Gobernación de Antioquia, que representa el 12 % de la oferta de energía de Colombia”, señaló.

Otro de los puntos mencionados por el mandatario fue la descentralización y una mayor autonomía fiscal para las regiones.

“El modelo actual no resiste más: las decisiones de las regiones sobre su destino les pertenecen a sus ciudadanos y no a un burócrata en un escritorio en Bogotá”, expresó.

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Finalmente, Andrés Julián Rendón aseguró que “Antioquia está lista para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional: será más fácil sacar adelante a Colombia con el concurso de sus regiones. Nuestro reconocimiento al trabajo de la Registraduría Nacional. Antioquia ha resistido y sigue de pie”, concluyó.