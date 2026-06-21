En vivo | Elecciones 2026: Así votó Antioquia en la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella

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Los antioqueños acudieron este domingo, 21 de junio, a las urnas para participar en la segunda vuelta presidencial y definir quién será el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Con 5.448.240 ciudadanos habilitados para votar, uno de los censos electorales más grandes del país, Antioquia es una región clave en la elección del nuevo mandatario.

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Así votó Antioquia en la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026

Durante la jornada, miles de ciudadanos acudieron a los 125 municipios del departamento para depositar su voto entre las candidaturas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

La segunda vuelta se desarrolló entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando comenzó oficialmente el preconteo de los sufragios.

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De acuerdo con los boletines informativos de la Registraduría Nacional, el conteo avanza de manera progresiva y permitirá conocer cómo se distribuyó la votación en Antioquia, uno de los departamentos con mayor peso electoral del país.

En la primera vuelta presidencial, Antioquia fue uno de los departamentos donde Abelardo de la Espriella obtuvo una de sus mayores ventajas electorales, al recibir 1.723.406 votos y alcanzar el 54,36 % de los votos frente al 25,41 % conseguido por Iván Cepeda.

Boletín #16:

Con el 99.09 % de las mesas informadas en Antioquia, los resultados parciales son los siguientes:

Abelardo de la Espriella: 2.167.489 votos (64.48 %)

Iván Cepeda: 1.120.938 votos (33.34 %)

Voto en blanco: 72.767 votos

Votos nulos: 30.669

Mesas informadas: 15.658 de 15.801

NOTICIA EN DESARROLLO...